Akanji rotundo contra Argentina tras mal arbitraje en el Mundial 2026: "Partido desigual..."

La eliminación de la selección de Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Argentina dejó mucha molestia en el plantel suizo. Uno de los más críticos fue Manuel Akanji, quien arremetió contra el arbitraje del portugués João Pinheiro y aseguró que favoreció al conjunto albiceleste durante el encuentro.

Manuel Akanji dio fuerte comentario en contra de Argentina por pésimo arbitraje en el Mundial 2026

La principal polémica se produjo sobre los 72 minutos, cuando el juez, tras revisar una acción en el VAR, anuló la tarjeta amarilla mostrada a Leandro Paredes y terminó amonestando a Breel Embolo por simulación. Como el delantero ya había sido advertido previamente, fue expulsado por doble amonestación.

Tras el compromiso, Akanji no ocultó su indignación y lanzó una dura acusación contra el arbitraje. "Es una pena decir adiós al torneo así, cuando sabías que podías ganar. Se complica cuando el árbitro también está en tu contra", declaró.

La selección de Suiza reclama mal arbitraje tras la polémica expulsión de Breel Embolo en el partido ante Argentina

El defensor suizo insistió en que las decisiones arbitrales favorecieron constantemente a Argentina durante el desarrollo del partido. "No soy de los que se quejan mucho, pero nunca antes había jugado un partido tan desigual, en el que todo se les concedía a ellos. Ni siquiera recibieron una tarjeta amarilla por simular una caída. Absolutamente nada", afirmó.

Finalmente, Akanji destacó el esfuerzo realizado por Suiza tras quedarse con un jugador menos y respaldó públicamente a Embolo luego de la controvertida expulsión. "No recibieron ni una sola tarjeta amarilla en los primeros 90 minutos. Luego, por el incidente de Breel (Embolo), sí que recibió una amarilla. Pero incluso con diez hombres, hicimos lo que pudimos. Por supuesto, Breel es una pieza fundamental de este equipo; lo apoyamos incondicionalmente", concluyó.

Argentina jugará ante Inglaterra las semifinales del Mundial 2026

Tras vencer a Suiza por 3-1, la selección de Argentina jugará la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra el miércoles 15 de julio a las 2.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Atlanta, en Estados Unidos. El encuentro será emitido por DSports, DGO y América TV.