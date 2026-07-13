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Canal confirmado para ver Inglaterra vs Argentina por semifinal del Mundial 2026

Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Inglaterra vs Argentina por la semifinal del Mundial 2026 desde el Estadio Atlanta.

Diego Medina
Inglaterra y Argentina se verán por la semifinal del Mundial 2026.
Inglaterra y Argentina se verán por la semifinal del Mundial 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Momento de ver un partidazo entre las selecciones de Inglaterra y Argentina por la semifinal del Mundial 2026. Ambas escuadras protagonizarán un choque de ensueño para los aficionados, por lo que te mostramos los canales confirmados para no perderte ningún minuto de este cotejo con mucha historia.

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¿Dónde ver Inglaterra vs Argentina?

La transmisión del partido entre Inglaterra y Argentina por la semifinal del Mundial 2026 se verá por la señal abierta de América TV (Canal 4) en Perú. Asimismo, tienes la opción del servicio de pago para sintonizarlo en DSports, DGO y Paramount+.

Canales de transmisión para ver Inglaterra vs Argentina

  • Argentina: Televisión Pública, TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play
  • Chile: Chilevision, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
  • Colombia: Caracol TV, RCN Television, Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Win+ Futbol, Win Play, Disney+ Premium Sur, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
  • México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
  • Paraguay: GEN, Trece, Unicanal
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium, Paramount+
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+
  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Disney+ Premium Sur, inter
El esperadísimo choque entre Inglaterra y Argentina se disputará el 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Georgia.

El esperadísimo choque entre Inglaterra y Argentina se disputará el 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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