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Harry Kane lanzó una fuerte indirecta a su DT tras la derrota de Inglaterra: "Tratar de aguantar"

El capitán de Inglaterra se mostró muy molesto tras la derrota ante Argentina y señaló que solamente trataron de resistir.

Gary Huaman
Harry Kane habló tras la derrota de Inglaterra ante Argentina.
Harry Kane habló tras la derrota de Inglaterra ante Argentina. | Foto: AFP
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La selección de Inglaterra estuvo a unos cuantos minutos de asegurar su presencia en la final del Mundial 2026. Sin embargo, sufrió los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los descuentos y ahora deberá conformarse con disputar el duelo por el tercer lugar ante la Francia de Kylian Mbappé.

Lionel Messi disputará su tercera final del mundo con la selección de Argentina.

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Al final del encuentro, Harry Kane dejó fuertes declaraciones y cuestionó el planteamiento por el que optó el entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, de cuidar el marcador y reforzar su defensa cuando consiguieron la ventaja.

Una vez que nos adelantamos 1-0, parecimos simplemente tratar de aguantar.... lo cual a este nivel no es suficiente”, empezó declarando el delantero del Bayern Múnich en zona mixta, para después agregar: “Después del gol, ya fuera porque ellos subían más hombres al ataque o porque nosotros no podíamos igualarlos individualmente, fue una oleada tras otra, y estábamos tratando de resistir, nuestros muchachos bloqueando. Pero al final, simplemente no fue suficiente”.

Luego, el capitán de los Three Lions confesó que tras conseguir el primer gol, la idea era seguir atacando para conservar o aumentar la ventaja.

Los chicos siempre están preparados para cualquier momento del partido, y cuando nos pusimos por delante, el mensaje era que siguiéramos atacando y marcáramos otro gol. Obviamente, una vez que marcaron sus dos goles, el objetivo era encontrar algo, pero podríamos haber recuperado el control del partido”, añadió.

Finalmente, subrayó que tuvieron buenos momentos en este torneo: “Hemos tenido muchos buenos momentos en este torneo, muchos buenos partidos. Otra semifinal. Estamos hablando de tocar la puerta”.

¿Cuándo juegan Francia vs Inglaterra en el Mundial 2026?

El encuentro entre Francia vs Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026 está pactado para el sábado 18 de julio a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Hard Rock Stadium. La transmisión estará a cargo de DSports, DGO, DAZN y Paramount+.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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