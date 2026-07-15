Las selecciones de Francia e Inglaterra se enfrentarán por el tercer puesto del Mundial 2026. Ambos equipos llegan a esta instancia tras caer en las semifinales. En esta nota te detallamos el día, la hora y los canales que transmitirán el encuentro, que tendrá como principales protagonistas a Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

¿Cuándo y a qué hora juegan Francia e Inglaterra por el Mundial 2026?

Francia e Inglaterra se batirán a duelo este sábado 18 de julio a las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Hard Rock Stadium de Miami, en Estados Unidos, en un encuentro que definirá al tercer mejor equipo del mundo.

Revisa los otros horarios de países vecinos y Estados Unidos:

Ecuador y Colombia (2.00 p. m.)

Chile, Bolivia y Venezuela (3.00 p. m.)

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (4.00 p. m.)

México (1.00 p. m.)

Estados Unidos (3.00 p. m.)

¿Cómo llegan ambos equipos?

Los franceses, que eran favoritos para llevarse esta Copa del Mundo, cayeron sorpresivamente en las semifinales ante España por 2-0, en un partido para el olvido por parte de Les Bleus. Mikel Oyarzabal y Pedro Porro sellaron la clasificación de la Furia Roja a la gran final.

Francia e Inglaterran ya se habían enfrentado en Qatar 2022.

Por su parte, Inglaterra perdió 2-1 ante Argentina, pese a que abrió el marcador a los 55 minutos con un tanto de Anthony Gordon. No obstante, con goles de Enzo Fernández (85') y Lautaro Martínez (90+2'), la Scaloneta logró la remontada y se metió en su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo.

Canal confirmado para ver Francia vs. Inglaterra

En Perú, el partido entre franceses y británicos será transmitido por DIRECTV Sports Peru, DGO, Disney+ Premium Chile y Paramount+.