Así fue el golazo de Lautaro Martínez que le dio el 2-1 histórico a Argentina sobre Inglaterra

La selección de Argentina consiguió una histórica clasificación a la final del Mundial 2026 luego de derrotar 2-1 a Inglaterra en semifinales. El gol del triunfo lo anotó Lautaro Martínez en los descuentos con un potente cabezazo que hizo retumbar todo el Mercedes-Benz Stadium y que se sintió hasta en Buenos Aires. La Albiceleste ahora chocará con España en busca de su cuarta estrella.

Lautaro Martínez anotó el 2-1 de Argentina sobre Inglaterra

Con un potente cabezazo, el goleador de la Serie A anotó el segundo de los argentinos, que se clasificaron a su segunda final consecutiva. Los ingleses marcaron y se cerraron atrás alrededor de 30 minutos, por lo que no pudieron aguantar el poderío de Lionel Messi y compañía.