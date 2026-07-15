Así fue el golazo de Lautaro Martínez que le dio el 2-1 histórico a Argentina sobre Inglaterra
Lautaro Martínez marcó un golazo para darle el 2-1 a Argentina sobre Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026.
La selección de Argentina consiguió una histórica clasificación a la final del Mundial 2026 luego de derrotar 2-1 a Inglaterra en semifinales. El gol del triunfo lo anotó Lautaro Martínez en los descuentos con un potente cabezazo que hizo retumbar todo el Mercedes-Benz Stadium y que se sintió hasta en Buenos Aires. La Albiceleste ahora chocará con España en busca de su cuarta estrella.
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Lautaro Martínez anotó el 2-1 de Argentina sobre Inglaterra
Con un potente cabezazo, el goleador de la Serie A anotó el segundo de los argentinos, que se clasificaron a su segunda final consecutiva. Los ingleses marcaron y se cerraron atrás alrededor de 30 minutos, por lo que no pudieron aguantar el poderío de Lionel Messi y compañía.
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