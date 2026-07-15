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Así fue el golazo de Lautaro Martínez que le dio el 2-1 histórico a Argentina sobre Inglaterra

Lautaro Martínez marcó un golazo para darle el 2-1 a Argentina sobre Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026.

Francisco Esteves
Lautaro Martínez y su golazo.
Lautaro Martínez y su golazo.
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La selección de Argentina consiguió una histórica clasificación a la final del Mundial 2026 luego de derrotar 2-1 a Inglaterra en semifinales. El gol del triunfo lo anotó Lautaro Martínez en los descuentos con un potente cabezazo que hizo retumbar todo el Mercedes-Benz Stadium y que se sintió hasta en Buenos Aires. La Albiceleste ahora chocará con España en busca de su cuarta estrella.

Lionel Messi lo celebró con todo tras el final del Argentina sobre Inglaterra.

PUEDES VER: ¡Lionel Messi lo celebró con rabia! Así reaccionó el capitán tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra

Lautaro Martínez anotó el 2-1 de Argentina sobre Inglaterra

Con un potente cabezazo, el goleador de la Serie A anotó el segundo de los argentinos, que se clasificaron a su segunda final consecutiva. Los ingleses marcaron y se cerraron atrás alrededor de 30 minutos, por lo que no pudieron aguantar el poderío de Lionel Messi y compañía.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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