Cherki rotundo con Francia tras quedar eliminado del Mundial 2026: "Perdimos contra nosotros..."

La eliminación de la selección de Francia en las semifinales del Mundial 2026 dejó un ambiente de profunda decepción en el plantel. Uno de los primeros en dar la cara fue el volante Rayan Cherki, quien realizó una contundente autocrítica tras la derrota frente a España.

PUEDES VER: Zinedine Zidane cerca de ser nuevo DT de Francia tras eliminación del Mundial 2026

Rayan Cherki dio fuerte comentario sobre Francia tras quedar eliminado del Mundial 2026 ante España

Cherki descartó que el resultado estuviera condicionado por el arbitraje o por alguna situación externa y aseguró que la responsabilidad de la eliminación recae únicamente en el rendimiento mostrado por el conjunto dirigido por Didier Deschamps.

Video: ESPN

"Es una decepción porque perdimos nosotros mismos. No perdimos contra el árbitro ni contra España. Todos saben que le dábamos miedo a todo el mundo. El único equipo capaz de eliminarnos éramos nosotros", manifestó el futbolista.

Rayan Cherki reiteró que Francia contaba con las condiciones necesarias para disputar la final del torneo, aunque reconoció que el equipo no respondió de la manera esperada en un encuentro de máxima exigencia.

“Todos saben que asustamos a todos. El único capaz de eliminarnos fuimos nosotros mismos", insistió el jugador que ingresó en el segundo tiempo del partido ante España.

Con esta derrota, Francia puso fin a su participación en el Mundial 2026 y se despidió del sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo. Por su parte, la selección española avanzó a la gran final del certamen, donde buscará quedarse con el título frente al ganador de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra.