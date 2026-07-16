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Diario inglés publica insólito informe tras la derrota ante Argentina: "Los 31 trucos sucios que empleó"
The Telegraph enumeró 31 "artimañas sucias" que usaron los "maestros sudamericanos" para golpear a los jugadores de Inglaterra y salir ilesos en la semifinal del Mundial 2026.
Inglaterra estaba a tan solo minutos de conseguir su pase a la gran final del Mundial 2026, pero la selección argentina, liderada por Lionel Messi, consiguió darle vuelta al marcador y accedió a la última instancia, donde aguarda España. Tras el final del encuentro, los medios ingleses apuntaron contra la Albiceleste y uno de ellos realizó un insólito informe en el que enumeró todas las 'artimañas sucias' que usaron los 'maestros sudamericanos' para golpear a los suyos y salir sin amonestaciones.
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The Telegraph fue el medio que realizó este informe y apuntó hasta 31 jugadas que no fueron sancionadas por el estadounidense Ismail Elfath.
“Desde entradas tardías hasta disputas sin balón e intentos de conseguir la expulsión de Harry Kane, Argentina desplegó todo tipo de artimañas sucias para hacer honor a su reputación como maestros de las artes oscuras”, escribió el periodista Frankie Christou en el medio inglés.
A continuación, podrás ver el listado que realizó el comunicador en The Telegraph, en el que enumeró las jugadas y los minutos en los que sucedieron durante el partido.
- Minuto 1: Mac Allister le deja el pie a Anderson
- Minuto 2: Paredes empuja a Bellingham
- Minuto 3: Enzo llega tarde ante Anderson
- Minuto 6: Simeone le pega una patada por detrás en el pie a Anderson
- Minuto 11: Enzo no es sancionado por otra falta contra Anderson
- Minuto 11: Falta a Rogers, derribado deliberadamente
- Minuto 13: Simeone le tira una patada a Pickford, tras un offside
- Minuto 15: Bellingham queda tendido tras un cruce limpio de Paredes y es insultado
- Minuto 16: Simeone derriba a Gordon y le da una palmada 'sobradora' en la cabeza
- Minuto 24: Simeone es advertido por el árbitro por bloquear a Pickford, pero luego, en el córner, vuelve a hacerlo y comete falta
- Minuto 28: Mac Allister llega tarde ante James
- Minuto 31: Enzo le comete falta a Bellingham
- Minuto 33: Guéhi le gana la posición a Simeone, que intenta cometerle falta metiendo la cabeza
- Minuto 34: Molina embiste a Bellingham por la espalda
- Minuto 36: Messi es derribado por Anderson y recibe la primera amarilla del partido. Al caer, Messi le lanza una pequeña patada a Spence
- Minuto 37: Mac Allister y Paredes piden la roja a Anderson por la falta a Messi
- Minuto 41: Lisandro es amonestado por una falta a Rogers
- Minuto 45: James intenta sacar rápido un lateral, pero el banco de Argentina tira una pelota a la cancha
- Minuto 45+2: Paredes deja la pierna alta contra Anderson
- Entretiempo: Messi y Enzo rodean al árbitro con protestas. Messi lo sigue hasta el túnel
- Minuto 48: Messi empuja a Bellingham contra los carteles publicitarios
- Minuto 51: Cuti es amonestado por derribar a Bellingham
- Minuto 53: Simeone le pega a Spence en la cara y no es amonestado
- Minuto 58: Pickford intenta agarrar una pelota y Cuti se mantiene erguido en lugar de agacharse
- Minuto 73: Messi empuja a Spence
- Minuto 85: Cuti le grita el gol en la cara a Pickford, que estaba abatido
- Minuto 88: Stones sufre un golpe en la cabeza y Argentina protesta
- Minuto 90+2: Montiel le dice de todo a Bellingham
- Minuto 90+7: Dibu hace tiempo y sonríe
- Final: Los jugadores ingleses, que se habían contenido durante el partido, reaccionan por los efusivos festejos
The Telegraph realizó un insólito listado sobre las faltas de Argentina contra Inglaterra.
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