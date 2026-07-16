Diario inglés publica insólito informe tras la derrota ante Argentina: "Los 31 trucos sucios que empleó"

Inglaterra estaba a tan solo minutos de conseguir su pase a la gran final del Mundial 2026, pero la selección argentina, liderada por Lionel Messi, consiguió darle vuelta al marcador y accedió a la última instancia, donde aguarda España. Tras el final del encuentro, los medios ingleses apuntaron contra la Albiceleste y uno de ellos realizó un insólito informe en el que enumeró todas las 'artimañas sucias' que usaron los 'maestros sudamericanos' para golpear a los suyos y salir sin amonestaciones.

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The Telegraph fue el medio que realizó este informe y apuntó hasta 31 jugadas que no fueron sancionadas por el estadounidense Ismail Elfath.

“Desde entradas tardías hasta disputas sin balón e intentos de conseguir la expulsión de Harry Kane, Argentina desplegó todo tipo de artimañas sucias para hacer honor a su reputación como maestros de las artes oscuras”, escribió el periodista Frankie Christou en el medio inglés.

A continuación, podrás ver el listado que realizó el comunicador en The Telegraph, en el que enumeró las jugadas y los minutos en los que sucedieron durante el partido.

Minuto 1: Mac Allister le deja el pie a Anderson

Mac Allister le deja el pie a Anderson Minuto 2: Paredes empuja a Bellingham

Paredes empuja a Bellingham Minuto 3: Enzo llega tarde ante Anderson

Enzo llega tarde ante Anderson Minuto 6: Simeone le pega una patada por detrás en el pie a Anderson

Simeone le pega una patada por detrás en el pie a Anderson Minuto 11: Enzo no es sancionado por otra falta contra Anderson

Enzo no es sancionado por otra falta contra Anderson Minuto 11: Falta a Rogers, derribado deliberadamente

Falta a Rogers, derribado deliberadamente Minuto 13: Simeone le tira una patada a Pickford, tras un offside

Simeone le tira una patada a Pickford, tras un offside Minuto 15: Bellingham queda tendido tras un cruce limpio de Paredes y es insultado

Bellingham queda tendido tras un cruce limpio de Paredes y es insultado Minuto 16: Simeone derriba a Gordon y le da una palmada 'sobradora' en la cabeza

Simeone derriba a Gordon y le da una palmada 'sobradora' en la cabeza Minuto 24: Simeone es advertido por el árbitro por bloquear a Pickford, pero luego, en el córner, vuelve a hacerlo y comete falta

Simeone es advertido por el árbitro por bloquear a Pickford, pero luego, en el córner, vuelve a hacerlo y comete falta Minuto 28: Mac Allister llega tarde ante James

Mac Allister llega tarde ante James Minuto 31: Enzo le comete falta a Bellingham

Enzo le comete falta a Bellingham Minuto 33: Guéhi le gana la posición a Simeone, que intenta cometerle falta metiendo la cabeza

Guéhi le gana la posición a Simeone, que intenta cometerle falta metiendo la cabeza Minuto 34: Molina embiste a Bellingham por la espalda

Molina embiste a Bellingham por la espalda Minuto 36: Messi es derribado por Anderson y recibe la primera amarilla del partido. Al caer, Messi le lanza una pequeña patada a Spence

Messi es derribado por Anderson y recibe la primera amarilla del partido. Al caer, Messi le lanza una pequeña patada a Spence Minuto 37: Mac Allister y Paredes piden la roja a Anderson por la falta a Messi

Mac Allister y Paredes piden la roja a Anderson por la falta a Messi Minuto 41: Lisandro es amonestado por una falta a Rogers

Lisandro es amonestado por una falta a Rogers Minuto 45: James intenta sacar rápido un lateral, pero el banco de Argentina tira una pelota a la cancha

James intenta sacar rápido un lateral, pero el banco de Argentina tira una pelota a la cancha Minuto 45+2: Paredes deja la pierna alta contra Anderson

Paredes deja la pierna alta contra Anderson Entretiempo: Messi y Enzo rodean al árbitro con protestas. Messi lo sigue hasta el túnel

Messi y Enzo rodean al árbitro con protestas. Messi lo sigue hasta el túnel Minuto 48: Messi empuja a Bellingham contra los carteles publicitarios

Messi empuja a Bellingham contra los carteles publicitarios Minuto 51: Cuti es amonestado por derribar a Bellingham

Cuti es amonestado por derribar a Bellingham Minuto 53: Simeone le pega a Spence en la cara y no es amonestado

Simeone le pega a Spence en la cara y no es amonestado Minuto 58: Pickford intenta agarrar una pelota y Cuti se mantiene erguido en lugar de agacharse

Pickford intenta agarrar una pelota y Cuti se mantiene erguido en lugar de agacharse Minuto 73: Messi empuja a Spence

Messi empuja a Spence Minuto 85: Cuti le grita el gol en la cara a Pickford, que estaba abatido

Cuti le grita el gol en la cara a Pickford, que estaba abatido Minuto 88: Stones sufre un golpe en la cabeza y Argentina protesta

Stones sufre un golpe en la cabeza y Argentina protesta Minuto 90+2: Montiel le dice de todo a Bellingham

Montiel le dice de todo a Bellingham Minuto 90+7: Dibu hace tiempo y sonríe

Dibu hace tiempo y sonríe Final: Los jugadores ingleses, que se habían contenido durante el partido, reaccionan por los efusivos festejos