Los filetes de atún son una gran opción de proteína versátil y de fácil preparación, ideales para diversas recetas que van desde sashimi hasta un Wellington de atún. En los supermercados, como Walmart, se pueden encontrar diversas marcas, siendo los filetes de atún ahí crudos congelados de Marketside especialmente populares entre los consumidores, quienes elogian su calidad y sabor. ¿Por qué destacan en EE. UU.?

Este alimento básico y de menos de 10 dólares está dando la hora en Walmart.

Atención, clientes: este alimento básico y de menos de 10 dólares está dando la hora en Walmart

Los filetes de atún ahi congelados de Marketside, según lo expuesto por thetakeout.com y otros portales, se han convertido en un elemento esencial en los congeladores de muchos compradores, quienes los consideran una opción rápida y saludable para las comidas. Un cliente incluso en su reseña mencionó lo siguiente:

Los filetes de atún estaban deliciosos y frescos, con una textura perfecta. Este es mi nuevo filete de atún favorito, expresó. Asimismo, compartió su intención de seguir adquiriéndolos, resaltando la facilidad de preparación, ya que vienen envasados individualmente en porciones listas para cocinar.

Estos filetes, disponibles en Walmart en bolsas de 450 gramos por US$25, contienen aproximadamente cuatro piezas de atún ahi, capturadas en estado salvaje y selladas de manera individual, cada una aportando alrededor de 27 gramos de proteína.

Aunque el empaque sugiere que los filetes tienen una cobertura de semillas de sésamo, en realidad son crudos y naturales, con una simple infusión de humo de madera y ácido cítrico para su conservación. Al descongelarse, presentan un atractivo color rojo rosado y, tras una degustación, se puede afirmar que se sazonan de manera excelente.

Otros datos a considerar sobre estos productos:

El atún ahi es la opción recomendada para preparar poke bowls, y los filetes crudos congelados de Marketside son perfectos para esta preparación. Para utilizarlos, es necesario descongelar los filetes de manera gradual y luego cortarlos en trozos pequeños, que servirán como base para el plato.

Esta es solo una de las maneras de aprovechar los filetes de Walmart, que tienen un costo inferior a US$10. Muchos clientes optan por cubrir los filetes con semillas de sésamo y sellarlos en una sartén o a la parrilla.