Eryc Castillo no se guardó nada y dio fuerte comentario sobre el duelo ante Juan Pablo II: "Un..."

Alianza Lima derrotó 2-0 a Juan Pablo II en la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva. A pesar de esto, al equipo blanquiazul le resultó difícil obtener este resultado debido al buen desempeño del equipo de Christian Cueva. Por lo tanto, al final del partido, Eryc Castillo fue interrogado sobre el club de Chongoyape y lanzó un comentario contundente.

Eryc Castillo, figura de Alianza Lima, dio fuerte comentario sobre el duelo ante Juan Pablo II

Castillo, quien fue elegido como figura del partido ante Juan Pablo II, fue consultado sobre diversos temas que involucran la victoria de Alianza en la fecha 8 del primer campeonato del 2026.

Asimismo, el ecuatoriano fue consultado de forma directa sobre la dificultad que tuvieron para vencer al equipo de Chongoyape en condición de local desde Matute.

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Para Eryc Castillo, enfrentar a Juan Pablo II fue un duro desafío debido a todo lo que rodeaba este encuentro, con Christian Cueva como figura principal. A pesar de ello, dejó en claro que Alianza Lima nunca se rindió y buscó la victoria.

“Durante la semana se habló de que iba a ser un partido aguerrido. Afortunadamente, mantuvimos las ganas de anotar, se presentó la oportunidad y seguiremos trabajando para lo que viene”, afirmó en un inicio.

"Contento con eso, agradecerle a Dios por la posibilidad de estar aquí. Hicimos el trabajo que veníamos planeando. Esto continúa. Gracias a Dios se dio la posibilidad de ganar", finalizó.

Alianza Lima ganó 2-0 a Juan Pablo II por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima venció 2-0 a Juan Pablo II en la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, realizado en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. Con este triunfo, el equipo blanquiazul se sitúa como líder del primer campeonato del año.