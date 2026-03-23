¿Paulo Autuori se va? Revelan que en Sporting Cristal "han sondeado otro técnico"

A pesar de la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, el futuro de Paulo Autuori como entrenador rimense no estaría completamente asegurado. Sporting Cristal está lejos de la lucha por el Torneo Apertura y una de las grandes dudas que rodea a los hinchas celestes es si habrán cambios en las próximas semanas.

Una de las consignas de Paulo Autuori es no traer más refuerzos al plantel de Sporting Cristal y este ha sido uno de los puntos más cuestionados. A esto también hay que sumarle los malos resultados en el campeonato local que lo han dejado lejos de la pelea por el título.

Definen el futuro de Paulo Autuori en Sporting Cristal

Sporting Cristal está sexto con 11 unidades en la tabla del Apertura y esto remarca el mal inicio que han tenido los dirigidos por Paulo Autuori. En ese sentido, se empezó a hablar nuevamente de la continuidad del experimentado técnico brasileño. El periodista Gustavo Peralta señaló que en la institución celeste se buscó otras opciones de entrenador.

“La información es que han sondeado otros técnicos antes. Él está cansado”, indicó Peralta en L1 MAX. Asimismo, el histórico Erick Delgado también aseguró que: “Yo no estoy seguro de que Paulo dure por él porque la dirigencia no lo saca”.

(Video: L1 MAX)

Los resultados de las próximas fechas de Sporting Cristal podría definir la permanencia de Paulo Autuori, quien llegó en la temporada 2025 con el objetivo de ser campeón, pero su mayor logro, hasta ahora, ha sido la clasificación a la Copa Libertadores.

¿Cuándo juega Sporting Cristal en la Copa Libertadores?

El gran debut de Sporting Cristal en el torneo de la Conmebol será el miércoles 8 de abril ante Cerro Porteño de Paraguay. De momento, no hay una confirmación del estadio en el que se jugará.