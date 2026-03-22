Autuori explotó con plantel de Sporting Cristal por derrota ante Chankas: "Nada que destacar"

Sporting Cristal sigue sin levantar cabeza tras perder por 3-2 ante Los Chankas en la fecha 8 del Torneo Apertura 2026, un resultado que lo aleja en su objetivo por pelear el liderato. Los rimenes no lograron su mejor rendimiento y Paulo Autuori hizo notar su enfado luego del encuentro.

Paulo Autuori explotó con sus jugadores por derrota ante Chankas

El técnico de Sporting Cristal, Paulo Autuori, se pronunció en conferencia de prensa tras la dura derrota de su equipo y analizó a detalle lo ocurrido en el encuentro. En primer lugar, fue consultado sobre los aspectos positivos que podía rescatar, a lo que respondió que no había nada que destacar, dejando una fuerte crítica hacia sus dirigidos.

En esa línea, el estratega evidenció su molestia por la facilidad con la que los rivales les convierten goles, dejando en claro que el principal problema radica en la zona defensiva, lo que viene siendo determinante en sus caídas en la Liga 1.

“Nada que destacar. Tú tienes que hablar de goles encajados. Si es que hablo de partidos y goles encajados, tenemos 22 goles hechos, ¿pero cuántos hemos encajado?”, expresó.

Asimismo, fue consultado por su negativa a incorporar un nuevo delantero extranjero. Ante ello, el técnico brasileño fue contundente al afirmar que, mientras se mantenga al mando del equipo, esa postura no cambiará. Además, remarcó que el problema no pasa por la falta de gol, ya que han convertido en reiteradas ocasiones durante la temporada.

“Mientras yo esté acá, eso no va a cambiar (sobre no traer un ‘9’ extranjero). Tenemos gol. ¿Cuántas veces hemos remontado partidos? Nosotros contamos con una mirada basada en hechos”, sentenció.

Sporting Cristal se aleja en su pelea por el título del Apertura

Con esta derrota, Sporting Cristal queda muy relegado en la tabla de posiciones con 11 unidades, a 9 puntos del liderato. Por si fuera poco, los rimenses han dejado en evidencia que no logran mostrar su mejor desempeño en condición de visitante, registrando apenas una victoria fuera de casa en la Liga 1.