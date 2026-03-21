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Araujo no se guardó nada y tuvo una sincera postura sobre el futuro de Cristal: “Tenemos que…”
El defensor de Sporting Cristal habló tras la derrota frente a Los Chankas, donde ofreció su análisis sobre el futuro del club rimense.
Sporting Cristal perdió frente a Los Chankas, quienes se mantienen punteros en el Torneo Apertura de la Liga 1. El compromiso, correspondiente a la fecha ocho, terminó 3-2 a favor del conjunto de Andahuaylas. A pesar del esfuerzo del equipo rimense en el segundo tiempo, no fue suficiente para imponerse ante los locales.
En este contexto, uno de los referentes de la saga central, Miguel Araujo, rompió su silencio y dio una opinión contundente sobre el rendimiento de los celestes, señalando que si continúan jugando así, a mitad de año les costará bastante.
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Miguel Araujo tuvo sincera postura sobre el futuro de Sporting Cristal
Para Araujo, Cristal no viene jugando bien, pues los constantes errores son algo que deben corregir para mitad de año.
“Bueno, creo que desatenciones que tuvimos los primeros 15 minutos y que tenemos que corregir porque a mitad de año no nos va alcanzar. Ahora toca una para de selección peruana y tenemos que ver los videos y las falencias, ya que nos falta mucho. Creo que corrigiendo las cosas se nos va dar”, empezó diciendo.
“No sé si se nos complica el Torneo Apertura, pero es una dura derrota. Sporting Cristal es un equipo que juega bien, dado que tenemos más posesión que el rival donde juegue. Sin embargo, tenemos que empezar como lo acabamos”, complementó.
Tabla de posiciones Liga 1 2026 actualizada
Tras esta dura derrota, los rimenses se colocan en el puesto seis de la tabla de posiciones. El equipo ha tenido una campaña muy irregular, por lo que ahora solo les queda intentar realizar una buena participación en la Copa Libertadores y esperar el inicio del Torneo Clausura.
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Los Chankas
|8
|7
|20
|2. Alianza Lima
|8
|6
|18
|3. Cienciano
|8
|9
|16
|4. Universitario
|8
|4
|15
|5. UTC
|7
|2
|13
|6. Sporting Cristal
|8
|4
|11
|7. Melgar
|8
|2
|11
|8. Comerciantes Unidos
|8
|0
|11
|9. Cusco FC
|8
|0
|10
|10. Juan Pablo II
|8
|-5
|11
|11. Alianza Atlético
|7
|1
|9
|12. ADT
|8
|-2
|9
|13. Sport Huancayo
|7
|-1
|7
|14. CD Moquegua
|8
|-8
|7
|15. Deportivo Garcilaso
|7
|-2
|6
|16. Atlético Grau
|7
|-5
|5
|17. FC Cajamarca
|8
|-6
|5
|18. Sport Boys
|7
|-6
|5
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