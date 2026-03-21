Araujo dio fuerte mensaje de Paulo Autuori tras supuesta mala relación con jugadores: "Le molesta"

Sporting Cristal se alista para enfrentar a Los Chankas por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 con la misión de mejorar su rendimiento y meterse en la pelea por el liderato. En la previa del encuentro, el defensa Miguel Araujo sorprendió al opinar sobre Paulo Autuori luego de que se rumoreara una mala relación con el plantel por los malos resultados.

En las últimas semanas surgió el rumor de que Paulo Autuori no sostenía su mejor relación con sus jugadores, uno de los motivos por los que supuestamente habría renunciado. Aunque, en los últimos partidos el estratega sí se mostró incómodo por el rendimiento de sus pupilos.

Miguel Araujo dio fuerte mensaje de Paulo Autuori tras supuesta mala relación con jugadores

En ese sentido, durante un diálogo con el programa ‘L1 Radio’, Miguel Araujo fue consultado sobre la relación que mantiene el vestuario de Sporting Cristal con Paulo Autuori. Ante ello, el defensa nacional reveló que el técnico suele molestarse cuando el equipo no responde en el campo.

Según explicó el zaguero, la incomodidad del estratega surge cuando considera que el equipo entra dormido al terreno de juego y no logra reaccionar a tiempo, además de encajar goles en los primeros minutos del partido.

Video: L1 Radio

"Nos hacen dos goles los primeros 15-20 minutos y después reaccionamos. Eso es lo que a Paulo Autuori le molesta, que recibamos goles tan rápidos porque nos dice que el rival puede hacernos goles, pero no entrar de esa manera", señaló el defensor.

En esa línea, Araujo indicó que la única forma de poder remediar este problema es que cada uno de los jugadores se vuelva autocrítico y se comprometa con mejorar.

"Eso es algo nuestro, del jugador más que todo. No puedo decirte un nombre puntual porque cada uno sabe lo que da y brinda. Uno tiene que ser autocrítico, ver tus acciones, en qué fallas, en qué puedes potenciarte más, para llegar al entrenamiento y practicarlo", acotó.

Rebagliati reveló tensa relación de Paulo Autuori con sus jugadores

De acuerdo a lo mencionado por Diego Rebagliati, Paulo Autuori no está muy contento dirigiendo a Sporting Cristal, ya que no le agrada las actitudes de sus jugadores en algunos partidos.

"Autuori no está contento, está cansado y no es con una persona en particular, sino es con varias situaciones: el plantel, algunas actitudes de algunos jugadores que no juegan, otros lesionados que se demoran en recuperarse", manifestó el comentarista en ‘Al Ángulo’.