Dejó Sporting Cristal en pleno 2026 y ahora firmó por club campeón de Liga 1: "Préstamo"

Sporting Cristal cuenta con diferentes futbolistas dentro de su plantilla que compiten la Liga 1 y también la Liga 3. Sin embargo, debido a las pocas oportunidades en el primer equipo, hay jugadores que deciden dejar el club celeste para buscar nuevos horizontes: Ese es el caso de Franco Mendoza, quien decidió firmar por Club Universidad San Martín en plena temporada 2026.

Futbolista dejó Sporting Cristal en pleno 2026 y ahora firmó por club campeón de Liga 1

El periodista Cristhian Fanárraga informó a través de sus redes sociales que Franco Gonzalo Mendoza será nuevo jugador del Club Universidad San Martín y dejará Sporting Cristal por una temporada para competir en la Liga 2 del fútbol peruano.

El delantero, que también juega de extremo, mantiene un contrato con el club celeste, por lo que su fichaje a la escuadra de Santa Anita solo será en condición de préstamo por un año.

Cabe mencionar que Franco Mendoza no es la primera vez que sale prestado de Sporting Cristal, ya que en el 2025 jugó 6 meses en la Liga 2 por Unión Comercio.

Franco Mendoza dejó Sporting Cristal en pleno 2026 y ahora firmó por Club Universidad San Martín

El pase del futbolista de 18 años está valuado en 50 mil euros, por lo que si la Universidad San Martín desea adquirir el pase de Mendoza, tendrá que pagar debido a que aún tiene un contrato vigente. De igual manera, Sporting Cristal también puede decidir no renovar su contrato, lo que obligaría al jugador a buscar nuevas oportunidades dentro del fútbol peruano.

Club Universidad San Martín fue campeón en la Liga 1

Club Universidad San Martín fue parte de la Liga 1 durante sus mejores años en el fútbol peruano; sin embargo, hoy en día se encuentra en la Liga 2 2026. Durante su etapa en la primera división, logró ser campeón en 2007, 2008 y 2010.