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Reimond Manco tuvo frío análisis sobre el irregular rendimiento de Universitario: “Le faltó…”

Reimond Manco analizó la situación del equipo crema tras el empate en Cutervo, donde tuvo un frío análisis sobre el rendimiento del actual tricampeón de la Liga 1.

Antonio Vidal
Reimond Manco habló sobre el rendimiento de Universitario. Foto: Composición Líbero/Juego Cruzado
Reimond Manco habló sobre el rendimiento de Universitario. Foto: Composición Líbero/Juego Cruzado
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Universitario de Deportes sacó un empate 0-0 contra Comerciantes Unidos en la fecha ocho del Torneo Apertura de la Liga 1. No obstante, este resultado en Cutervo no ha sido suficiente para convencer a los hinchas cremas, ya que el rendimiento del equipo dirigido por Javier Rabanal no está siendo el esperado. En este contexto, uno de los que dio su perspectiva sobre la irregular situación que atraviesa la ‘U’ fue Reimond Manco.

El exjugador de Alianza Lima comentó en una reciente transmisión del programa ‘Juego Cruzado’ que el equipo crema tuvo varias ocasiones para anotar; sin embargo, la falta de precisión en sus remates fue determinante para quedarse con el empate. Además, señaló que, a diferencia del año pasado, el conjunto estudiantil está perdiendo su esencia.

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Reimond Manco tuvo frío análisis sobre el rendimiento de Universitario

Para Manco, los dirigidos por Rabanal no están en la misma sintonía que el año pasado. La ‘U’ no hizo un mal partido, pero le faltó hacer el gol. Siento que no es el mismo equipo que era el año pasado. Está perdiendo un poco la esencia con la que jugaba el año pasado", empezó diciendo el exJotita.

“El plantel tiene que saber que cuando llega un técnico, no necesariamente se tiene que adaptar al equipo, el entrenador llega a ser el capitán del barco. El jugador tiene que ceder un poco también”, complementó.

¿Cuándo juegan Universitario vs Alianza Lima el clásico?

El primer clásico del año entre Universitario y Alianza Lima, correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura, se disputará el sábado 4 de abril y se podrá seguir desde las 8.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Monumental de Ate.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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