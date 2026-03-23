DT de Nacional dio firme calificativo a Universitario y sus rivales en Libertadores: "Jerarquía"

Nacional de Uruguay está en el grupo B de la Copa Libertadores con Tolima, Coquimbo Unido y Universitario de Deportes. A días del debut copero, el ‘Bolso’ decidió contratar a Jorge Bava como su nuevo entrenador. Este lunes fue la presentación del estratega uruguayo y habló sobre diversos puntos.

Bava indicó que cuenta con un sólido plantel para revertir los resultados negativos. También habló sobre el sistema de juego y aseguró que le encanta el 4-3-2-1, pero no se va a atar a un estilo y siempre priorizará lo mejor para el equipo.

“No me voy a atar a un sistema por más bonito o por más afecto que yo le tenga, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver, para mí es secundario, para mí lo primario... Hay principios y subprincipios de juego que son innegociables; dentro de lo negociable está el sistema. Por más que obviamente me guste”, expresó el DT.

Jorge Bava habló en conferencia de prensa sobre la Copa Libertadores.

DT de Nacional habló de Universitario y la Libertadores

Jorge Bava se ilusiona con realizar una gran campaña en la Copa Libertadores. El entrenador elogió a sus rivales en el Grupo B (Universitario, Tolima y Coquimbo Unido), señaló que todos tienen jerarquía y si les toca perder, lo harán con hidalguía, pero siempre con la consigna de dejar todo en la cancha.

“Entonces creo que el fútbol es el día a día, es el momento, son todos rivales de jerarquía, por algo están en la Copa, hay que respetarlos y, bueno, ese respeto lleva también a ser competitivos, a ir a querer ganarles y ahí querer avanzar nosotros. Así que bueno, creo que tenemos unos días más para eso, pero sí, obviamente que es un anhelo que tenemos todos en conjunto, yo personalmente, y vamos a trabajar y creer que se pueden lograr las cosas, sin duda”, señaló el Bava.

Luego agregó lo siguiente: “Después, tenemos dos posibilidades, otro resultado dentro de un partido, pero mientras yo esté al mando, yo desde que jugaba, uno entra a la cancha a ganar, lo que sea; después aceptaremos la derrota, porque bueno, somos caballeros, pero siempre vamos a preparar lo mejor para ganar, y la Copa creo que es un sueño que todos tenemos, y tenemos que prepararnos para ir a pelearlo. No tenemos dudas de eso”.