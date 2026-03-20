Directivo de Nacional no se guardó nada y dio fuerte calificativo a Universitario: "Los más..."

Universitario de Deportes conoció que Nacional, Coquimbo Unido y Deportes Tolima forman parte de su grupo en la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, quienes salieron a minimizar a sus rivales fueron los directivos del club uruguayo, ya que el vicepresidente Flavio Perchman menospreció el nivel del cuadro merengue y de los demás equipos.

Vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, dio rotundo calificativo a Universitario, su rival en la Copa Libertadores 2026

Perchman, directivo de Nacional, fue rodeado por la prensa uruguaya y consultado directamente sobre los rivales que tendrá el club en la Copa Libertadores.

Para el vicepresidente del club de fútbol de Uruguay, Universitario y Coquimbo Unido de Chile no son equipos difíciles, por lo que se siente satisfecho de enfrentarlos en el grupo B del certamen internacional.

Asimismo, Flavio Perchman de Nacional aseguró que no están en capacidad de minimizar a ningún equipo, pero que previo a todos los partidos los rivales de ahora, entre ellos Universitario de Deportes, son más fáciles que la edición pasada de la Copa Libertadores.

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"A priori, dentro de lo que uno va a buscar en un sorteo, prácticamente no hay nada mejor. Creo que los dos primeros rivales, Universitario y Coquimbo Unido, eran de los más débiles de sus bombos. El cuarto, Deportes Tolima, es un buen equipo; pero tampoco queríamos a Mirassol, y Barcelona también estaba un escalón por encima, así que estuvo muy bien el sorteo", comenzó diciendo.

"Sí, es un grupo accesible. No obstante, no estamos en condiciones de subestimar a nadie, pero en principio, esta situación es considerablemente mejor que la que experimentamos el año pasado", concluyó.

Universitario vs Nacional por la Copa Libertadores 2026

Universitario se enfrentará ante Nacional de Uruguay en dos duelos de ida y vuelta por la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. El primer enfrentamiento entre ambos equipos está programado para el 29 de abril en el Estadio Monumental, mientras que el siguiente se llevará a cabo en el Estadio Gran Parque Central el 20 de mayo.