El jugador que llenó los ojos a Rabanal y puede ser la gran sorpresa en Universitario: "Le gusta"

Universitario de Deportes se va a la para por la fecha FIFA con más dudas que certezas. Los cremas están a cinco puntos de Alianza Lima y Los Chankas, líderes del Apertura. En la próxima jornada, la ‘U’ recibirá en el Monumental a los blanquiazules, un duelo que puede definir el futuro de Javier Rabanal.

Para el clásico hay dudas sobre quién será el dueño del arco de Universitario. Diego Romero se perfilaba como titular indiscutible, pero en las dos últimas fechas, Javier Rabanal decidió alinear a Miguel Vargas.

Según explicó el estratega estudiantil, no es una rotación en el arco, solo que Miguel Vargas está entrenando de una excelente manera y quería darle la oportunidad para que pueda atajar. Aseguró que tras el parón por fecha FIFA tomará una decisión sobre quién será su arquero en la Liga 1 y Copa Libertadores.

En L1 MAX, Gustavo Peralta informó que a Rabanal le gusta Vargas. Si bien Romero inició como arquero titular, había dudas sobre su presencia en el once. Todo se definirá en los próximos días.

‘Desde que inició el torneo dijimos que a Rabanal le gusta Vargas. Va a tapar Romero, pero quedan dudas. Rabanal va a tener menos días a Romero porque estará con la selección peruana’, indicó Peralta.

¿Quién es Miguel Vargas y cuánto vale?

Miguel Vargas tiene 29 años y nació en Chile, pero tiene la nacionalidad peruana. En el 2022 llegó al fútbol peruano para jugar en Cienciano, procedente de La Calera. En el 2024 dejó el ‘Papá’ y firmó con Deportivo Garcilaso, donde cumplió una destacada temporada.

Para el 2025, Universitario decidió contratarlo. Vargas llegó a ser convocado a la selección chilena (absoluta y Sub 20). Su valor actual en el mercado de pases es de 400 mil euros.