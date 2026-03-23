Se filtra el nombre del árbitro que podría dirigir el Universitario y Alianza: "Debería ser..."

El partido más importante del fútbol peruano está a puertas de iniciar. El encargado en elegir al juez principal de este enfrentamiento es Conar, pero a falta de unos días del duelo entre Universitario y Alianza Lima se empieza a especular el nombre de reconocidos árbitros. Uno de ellos parte como favorito.

Universitario vs Alianza Lima se verán las caras el sábado 4 de abril por la fecha 9 del Torneo Apertura. Tras definirse el horario, ahora falta conocerse quién será el árbitro principal del partido que se jugará en el Estadio Monumental. Este cotejo es sumamente importante para ambos elencos en su lucha de conseguir el título.

Terna arbitral para el partido de Universitario vs Alianza Lima

El clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza está programado para las 8.00 p. m. y sin duda alguna será uno de los encuentros más esperados a nivel nacional. Durante el programa de L1 MAX, el expresidente de la CONAR, Winston Reátegui, reveló cuáles son los nombres que apuntan como favoritos y quién sería el juez principal.

“Hay tres alternativas nada más, Bruno Pérez, Jordi Espinoza y Augusto Menéndez. Edwin Ordoñez sí puede, pero se está yendo a un Sudamericano Sub-17. Entonces, quedarían los tres. Para mí, debería ser el que tiene más experiencia, que es Bruno Pérez. Para estos partidos debes poner lo mejor, hasta los VAR, AVAR, asistentes deben ser terna FIFA porque es un partido muy caliente, un duelo que ya es un mata a mata. Si gana o empata Alianza, parece que la suerte está echada”, indicó Reátegui, exárbitro FIFA.

(Video: L1 MAX)

Los últimos partidos de Bruno Pérez fueron el encuentro entre Juan Pablo vs Los Chankas por la fecha 7 y Comerciantes Unidos vs UTC Cajamarca. Anteriormente, el árbitro también estuvo a cargo de los encuentros de Sport Boys vs Atlético Grau y Sporting Cristal vs Melgar.

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima?

El partido entre Universitario vs Alianza Lima se juega el sábado 4 de abril y se podrá ver a través de la señal de L1 MAX a nivel nacional e internacional, siempre y cuando se tenga acceso a una suscripción y conexión a internet.