Fue campeón en Argentina y ahora será DT de Cusco FC tras salida de Rondelli: "Por toda la temporada"

La salida de Miguel Rondelli hizo que la dirigencia de Cusco FC empezara a actuar en la búsqueda de un nuevo entrenador y a trabajar para los próximos partidos del club, más aún sabiendo que se aproxima el debut en la Copa Libertadores. Rondelli dejó su cargo a pesar de tener contrato y se unió a Melgar.

Cusco FC realizó una de las campañas más destacadas de la temporada pasada y logró una histórica clasificación al torneo de la Conmebol. Lamentablemente, tuvieron que despedirse de Miguel Rondelli y a los pocos días del anuncio, ahora se confirmó la llegada de un DT uruguayo que llega para hacer historia con el elenco cusqueño.

Cusco FC confirma a su nuevo entrenador

Tras la inesperada salida de Miguel Rondelli, la dirigencia de Cusco FC encontró al técnico ideal para asumir el cargo y afrontar las competiciones de la Liga 1 y Copa Libertadores. Hace unos días, en Modo fútbol se confirmó el interés de la institución cusqueña por el uruguayo Alejandro Orfila y finalmente se confirmó su llegada.

César Luis Merlo anunció en sus redes sociales que Orfila viaja este domingo 29 para unirse al plantel de Cusco FC. Su cuerpo técnico estará compuesto por Jonathan Bottinelli, Guillermo Almaada, Diego Arias, Juan Raña y Vicente Barrios.

(Video: Modo fútbol)

Equipos en los que entrenó Alejandro Orfila

Su único título como entrenador fue el ascenso a la Primera B Nacional con Atlanta de Argentina. También ha sido entrenador de equipos como Ferro, Defensor Sporting, Belgrano, Deportivo Morón, Almirante Brown, Temperley y Barracas Central.