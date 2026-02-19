Figura de Universitario dio sorpresiva revelación: "Aún no es el equipo que quiero..."

Universitario de Deportes viene logrando grandes resultados en el Torneo Apertura de la Liga 1 y preparándose de forma óptima para el inicio de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores; sin embargo, el técnico Javier Rabanal salió al frente para revelar que todavía no es el equipo que desea para la temporada 2026.

Figura de Universitario dio rotunda revelación sobre el club previo al duelo ante Sporting Cristal: "Aún no es el equipo que quiero"

En la conferencia de prensa con distintos medios, Rabanal fue consultado sobre diversos temas en la antesala al duelo ante Sporting Cristal por la fecha 4 del Apertura. En medio de ello, se dio el tiempo de hacer una rotunda revelación sobre su equipo.

Para Javier Rabanal, el funcionamiento de Universitario no es de su agrado, ya que considera que le falta efectividad y paciencia con el balón en el campo de juego.

"Todavía no es el cien por ciento del equipo que quiero. Me gustaría tener un poco más de paciencia con el balón y mayor efectividad en el pase", empezó diciendo.

Javier Rabanal reveló que el funcionamiento de Universitario todavía no es el desea para la temporada 2026.

"El equipo avanza hacia lo que quiero, pero no en los minutos que me gustaría. Vi 20 o 25 minutos de lo que deseo para Universitario, pero aún no somos capaces de sostenerlo durante 90 o 95 minutos", continuó.

Asimismo, el entrenador español manifestó que no hay lesionados en el cuadro crema, por lo que la competencia en los puestos está peleada y eso se ve en los entrenamientos.

"Estamos con el grupo completo. Algunos ya están al cien por ciento y otros van volviendo de a pocos, pero no tenemos a nadie en la enfermería, y eso fortalece la competencia. Hoy todos lo dejaron en los entrenamientos”, afirmó.

Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario de Deportes se prepara para visitar a Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo el próximo sábado 21 de febrero de 2026 a las 4:00 p. m. por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.