Confirmado: se cayó el fichaje de delantero de talla internacional a Alianza Lima para el 2026

Uno de los nombres que sonó para llegar a Alianza Lima el 2026 es el delantero Octavio Rivero. La prensa de Ecuador había informado que los blanquiazules tenían el deseo de contar con el futbolista de Barcelona SC, sin embargo, su fichaje se terminó frustrando con el paso de los días.

PUEDES VER: Canal confirmado para el Alianza Lima vs Inter Miami con Messi por la Noche Blanquiazul 2026

El delantero que no llegará a Alianza Lima para el 2026

Según señaló el periodista José Freire Guti de Ecuagol en sus redes sociales, finalmente las negociaciones entre el cuadro victoriano y el atacante uruguayo no llegaron a buen puerto, por lo que se descartó su arribo a La Victoria.

"Desde hace varias semanas se había presentado un interés de Alianza Lima por el delantero Octavio Rivero de BSC, hoy todo se enfrió y está prácticamente caído", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Octavio Rivero no llegará a Alianza Lima para la temporada 2026

Es válido mencionar que, según el medio 'Cancha Ecuador', Néstor Gorosito, exentrenador de Alianza Lima venía siguiendo muy de cerca su rendimiento en el 'ídolo del Astillero', tal es así que, decidió recomendar su posible fichaje al club.

No obstante, la probable llegada de Octavio Rivero a Matute se veía cada vez más difícil, considerando que Barcelona SC tasó su carta pase en 3 millones de dólares; situación que se vio imposible de pagar para los íntimos. Actualmente, el contrato del ex Unión Española de Chile con la escuadra norteña es hasta finales del 2026.

Los números de Octavio Rivero con Barcelona SC esta temporada

El ariete uruguayo viene siendo uno de los elementos más importantes en la delantera de Barcelona SC. Tan solo este 2025, Rivero anotó 12 goles, en 36 partidos por la LigaPro, Copa de Ecuador y Copa Conmebol Libertadores. Además, sumó un promedio de 2662 minutos.