Alianza Lima busca dar el golpe firmando a exfigura de Universitario: "Tiene ofertas"

Alianza Lima se mentaliza en su partido ante Sporting Cristal por la vuelta de los playoffs de la Liga 1. En paralelo, la directiva sigue en búsqueda de fichajes para armar un equipo de primer nivel y volver a conquistar títulos. En ese sentido, se conoció que están interesados en firmar a un futbolista que destacó en el clásico rival, Universitario de Deportes.

PUEDES VER: Alianza Lima y las siete bajas confirmadas para enfrentar HOY a Sporting Cristal por los playoffs

Alianza Lima busca firmar a exfigura de Universitario

Pablo Lavandeira ha logrado tener un gran rendimiento en esta temporada, pese a que estuvo varios meses al margen del equipo por una lesión, el volante se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes del equipo. Demostrando su valor en ataque antes y después de su lesión.

Bajo esa premisa, durante el programa 'L1 Radio', la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez reveló que la dirección deportiva de Alianza Lima está interesada en extender el vínculo del volante uruguayo que vence a final de temporada. No obstante, recalcó que primero esperarán el final de los playoffs para poder reunirse y empezar las negociaciones.

Video: L1 MAX

"Alianza Lima quiere contar con Pablo Lavandeira, pero están esperando que termine los partidos para reunirse. Él está esperando que acabe el torneo para ver si se queda. Hay que decir que tiene ofertas de otros equipos, pero él sí quiere quedarse", reveló la comunicadora.

En esa línea, la periodista especializada en tienda 'íntima' señaló que Lavandeira ha manifestado su deseo de poder quedarse a defender la camiseta de Alianza Lima, pese a que tiene ofertas de otros clubes.

En esa línea, su compañero de panel Ricardo Montoya señaló que uno de los equipos interesados es uno de los histórico de la Liga 1. "Yo sé que UTC le ha hecho una oferta", acotó.

Pablo Lavandiera y su paso por Universitario

'Lava' es uno de los jugadores más relevantes de los últimos años en el fútbol peruano y destaca por su paso en Universitario de Deportes, club al que llegó en 2018 y permaneció durante dos temporadas. El uruguayo disputó 31 partidos con camiseta crema, donde logró marcar dos goles y dos asistencias.

Pablo Lavandeira jugó dos temporadas en Universitario: Foto: Líbero.

Si bien no son cifras extraordinarias, su aporte en el juego del equipo fue vital en cada victoria de la 'U', ganándose el cariño de los hinchas. No obstante, nunca pudo levantar el título con los merengues.