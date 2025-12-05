Histórico de Alianza Lima y su contundente postura sobre la salida de Hernán Barcos: "Ha dejado..."

Hernán Barcos sigue afectado por su salida de Alianza Lima. A pesar del pedido de la hinchada para su continuidad, la decisión ya está tomada. Mientras que el club blanquiazul se prepara para definir la llave ante Sporting Cristal, el argentino sigue demostrando su amor al club en redes sociales y en las calles cuando se encuentra a algún hincha.

Los 15 goles que ha marcado en la temporada no han sido suficientes para la directiva, pero hay históricos que sí creen que ha sido pieza importante. El mismo José Soto, cuatro veces campeón con Alianza Lima, salió al frente para respaldar a Hernán Barcos. Lo catalogó como el goleador del equipo, sin quitarle mérito a lo que ha hecho también Paolo Guerrero.

"Alianza está para sufrir y hemos sufrido más de la cuenta, Alianza ha hecho una campaña aceptable. Hernán Barcos ha dejado la valla alta y tiene que salir por la puerta grande", fue lo que dijo 'Pepe' Soto. Se espera que el '9' pueda irse por todo lo alto y no se descarta que le hagan un partido de despedida.

¿Cuántos goles tiene Hernán Barcos en Alianza Lima?

Con su anotación ante Sporting Cristal, el delantero llegó a los 77 goles y aumentó su registro como goleador extranjero del club. Fue campeón con Alianza Lima durante sus primeras dos temporadas, pero se sentirá en deuda por el tricampeonato de Universitario. Se sabe que su deseo era ser tetracampeón.

¿Dónde jugará Hernán Barcos?

Desde Alianza Lima confirmaron que el 'Pirata' no seguirá vistiendo la camiseta blanquiazul la próxima temporada. En abril cumplirá 42 años, pero su deseo es seguir jugando un año más. Lo han relacionado con Sporting Cristal, Sport Boys y hasta equipos del extranjero. El delantero tendría pensado seguir jugando en Perú.