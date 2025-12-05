¡Sorpresivo! Sporting Cristal anuncia la salida de su joven promesa para el 2026: "Éxitos..."

Sporting Cristal está en plena disputa de los playoffs de la Liga 1 con Alianza Lima, los rimenes buscan quedarse con el cupo de Perú 2 y sellar su pase a la Copa Libertadores. Mientras tanto, la directiva planifica el armado del equipo para todas sus disciplinas. En ese sentido, acaban de impactar a los hinchas al anunciar la salida de una de sus jóvenes promesas.

La delegación de fútbol femenino de Sporting Cristal continúa anunciando movimientos en su plantel de cara a la próxima temporada de la Liga Femenina. En esta ocasión, el cuadro rimense sorprendió al oficializar la salida de Bárbara Mori.

La delantera de 22 años era considerada una de las jugadoras con mayor proyección en el club. Esta temporada jugó en FC Killas en busca de más minutos y protagonismo; sin embargo, tras su regreso, se le comunicó que no continuaría en la institución.

Sporting Cristal anunció la salida de la delantera Bárbara Mori.

"Gracias, Bárbara Mori, por tu entrega y dedicación durante todos estos años en nuestro club. ¡Muchos éxitos en lo que venga!", fue el mensaje de despedida que publicó el club en sus redes sociales.

Con esta decisión, Mori se suma a la lista de futbolistas que dejan el club en medio del proceso de reestructuración que atraviesa la institución tras no conseguir el título en la presente temporada, donde cayó goleada por 6-0 ante Universitario en las semifinales del Torneo Clausura..

Bárbara Mori y su etapa en Sporting Cristal Femenino

Bárbara Mori fue considerada una de las mayores promesas del fútbol femenino rimense. La atacante, categoría 2003, pasó por las divisiones menores de Sporting Cristal y llegó a consagrarse bicampeona nacional en la categoría Sub-16.

Salidas de Sporting Cristal Femenino

Sporting Cristal ya había comunicado anteriormente las salidas de 6 futbolistas: Ester Díaz, Erica Correa, Steffany Otiniano, Zuly Carlos y Karol Murcia. A esta lista ahora se suma el nombre Bárbara Mori.