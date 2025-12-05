0
EN VIVO
Sorteo del Mundial 2026

¡Deja el Rímac! Sporting Cristal sorprende y anuncia salida de figura extranjera: "Gracias..."

¡Sorpresa en el mercado! Sporting Cristal confirmó la salida de elemento extranjero con miras a la temporada 2026. ¿De quién se trata? A continuación te lo contamos.

Wilfredo Inostroza
Sporting Cristal anunció salida de figura extranjera
Sporting Cristal anunció salida de figura extranjera | Foto: Puma Perú
COMPARTIR

Como lo exige su historia, Sporting Cristal está obligado a conquistar los títulos en todos los campeonatos en los que participa. Desde la Liga 1 hasta la Liga Femenina o torneos de menores. Por ello, el área de fútbol viene trabajando en conformar planteles competitivas de cara a la siguiente temporada.

Alianza Lima juega contra Sporting Cristal por la vuelta de los playoffs de la Liga 1.

PUEDES VER: Alianza Lima vs. Sporting Cristal: fecha, hora y dónde ver el partido de vuelta de los Playoffs

Además de fichajes, en el Rímac viene trabajando en el tema de renovaciones y salidas. Recientemente se confirmó que una figura extranjera no está en los planes del comando técnico para el 2026 y se acaba de anunciar a través de los canales oficiales del club.

Se trata de Luisana Pastrano, delantera de nacionalidad venezolana, que llegó a comienzos de temporada a La Florida, pero que el segundo semestre lo jugó en el Real Áncash, en calida de préstamo.

"Gracias Luisana Pastrano por esta temporada con nuestro club. Te deseamos éxitos en tus próximos proyectos", fue el mensaje que escribió el club celeste mediante sus redes sociales.

Luisana Pastrano dejó Cristal tras una temporada.

Luisana Pastrano dejó Cristal tras una temporada.

Sporting Cristal Femenino: salidas confirmadas para 2026

Además de Luisana Pastrano, Sporting Cristal previamente había anunciado las salidas de Ester Díaz, Erica Correa, Steffany Otiniano, Zuly Carlos y Karol Murcia. Asimismo, han renovado contrato Anaís Vilca, Angie Tomateo y Gabriela García.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. ¡De no creer! Revelan el astronómico monto que pagará Alianza Lima por Jairo Vélez de Universitario

  2. Rodrigo Ureña no llegó a un acuerdo con Universitario para renovar contrato: "Se acabó"

  3. Fossati pidió el fichaje de criticado exjugador de Alianza Lima para reforzar a Universitario

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano