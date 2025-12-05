¡Deja el Rímac! Sporting Cristal sorprende y anuncia salida de figura extranjera: "Gracias..."

Como lo exige su historia, Sporting Cristal está obligado a conquistar los títulos en todos los campeonatos en los que participa. Desde la Liga 1 hasta la Liga Femenina o torneos de menores. Por ello, el área de fútbol viene trabajando en conformar planteles competitivas de cara a la siguiente temporada.

Además de fichajes, en el Rímac viene trabajando en el tema de renovaciones y salidas. Recientemente se confirmó que una figura extranjera no está en los planes del comando técnico para el 2026 y se acaba de anunciar a través de los canales oficiales del club.

Se trata de Luisana Pastrano, delantera de nacionalidad venezolana, que llegó a comienzos de temporada a La Florida, pero que el segundo semestre lo jugó en el Real Áncash, en calida de préstamo.

"Gracias Luisana Pastrano por esta temporada con nuestro club. Te deseamos éxitos en tus próximos proyectos", fue el mensaje que escribió el club celeste mediante sus redes sociales.

Luisana Pastrano dejó Cristal tras una temporada.

Sporting Cristal Femenino: salidas confirmadas para 2026

Además de Luisana Pastrano, Sporting Cristal previamente había anunciado las salidas de Ester Díaz, Erica Correa, Steffany Otiniano, Zuly Carlos y Karol Murcia. Asimismo, han renovado contrato Anaís Vilca, Angie Tomateo y Gabriela García.