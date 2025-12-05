Deportivo Garcilaso quiere remecer el mercado fichando a campeón con Sporting Cristal para 2026

El mercado de fichajes de la Liga 1 se mueve con fichajes sorpresivos, donde los clubes buscan armarse de la mejor manera para la siguiente temporada. En esa línea, uno de los clubes que busca destacar es Deportivo Garcilaso, quien viene armando su plantel para disputar también la Copa Sudamericana y se conoció que pretenden firmar a un campeón con Sporting Cristal.

Deportivo Garcilaso quiere fichar a campeón con Sporting Cristal

Deportivo Garcilaso realizó una gran campaña peleando entre la zona media alta de la tabla, el cuadro imperial logró quedar como el séptimo del acumulado de la Liga 1 y selló su clasificación a la Copa Sudamericana. Por ello, buscan reforzarse para que en 2026 realicen una temporada superior.

En ese contexto, el periodista Ernesto Macedo reveló que la directiva del 'Garci' está tras los pasos de Claudio Torrejón, volante que sabe lo que significa levantar un título nacional con Sporting Cristal y esta temporada jugó en las filas de Cienciano. El pivote nacional no continuará en las filas del 'Papá' y ya tiene clubes interesados en su fichaje.

Claudio Torrejón suena para firmar con Deportivo Garcilaso para el 2026.

"Deportivo Garcilaso quiere contar con el volante Claudio Torrejón para disputar la Copa Sudamericana 2026 y Liga 1. Jugó en Club Cienciano el 2025", fue la información que compartió el comunicador en su cuenta de 'X'.

De confirmarse esta noticia, Deportivo Garcilaso se asegurará a una pieza de gran utilidad en la zona media del equipo, teniendo en cuenta que Torrejón venía siendo un indiscutible en las filas de Cienciano.

Claudio Torrejón fue campeón con Sporting Cristal

Claudio Torrejón comenzó su trayectoria en las divisiones menores de Sporting Cristal, debutando como profesional en 2011. Al año siguiente, el volante nacional tuvo un papel más destacado con los rimenses y formó parte del equipo que se coronó campeón nacional en 2012.

No obstante, en 2013 decidió salir de La Florida y fichó por la Universidad San Martín, buscando mayor protagonismo y dar un nuevo impulso a su carrera deportiva.