Guillermo Farré no se guardó nada y dejó duro dardo contra Sporting Cristal: "Malicia…"

Guillermo Farré pasó hace poco por Sporting Cristal, pero debido a sus resultados la directiva decidió no contar más con sus servicios. Ahora, como entrenador de Aldosivi, le consultaron por su pasado en la Liga 1 y reveló que en el cuadro celeste se vive una mala atmósfera y hay otros detalles por lo que el club del Rímac no sale campeón nacional desde hace muchas temporadas.

En diálogo con Bolavip, el estratega de 44 años comentó su percepción sobre lo que se viene viviendo en el cuadro rimense. "Creo que en cierta forma, lo rodea cierta malicia a todo lo que es el ambiente de Sporting Cristal. Pero no de los hinchas, los hinchas son los más fieles y los más sinceros. Ellos son los que te lo expresan en la cancha", indicó el DT, sorprendiendo a todos los aficionados de la mencionada institución deportiva.

Asimismo, Guillermo Farré reveló que en Sporting Cristal la llegó a pasar muy mal por todo lo que se dijo sobre su persona y la atmósfera que se vivía en el cuadro celeste. Recordemos que el director técnico llegó a ser sumamente criticado cuando quedó eliminado de la Copa Libertadores, sin contar que no iba del todo bien en la Liga 1.

Guillermo Farré en Sporting Cristal.

"Yo creo que todo el entorno ha hecho mal, desestabiliza lo que es la estructura de Cristal. Porque ha habido muchas mentiras a lo largo de todo el proceso mío y yo lo tomo del lado personal. A mí me han basureado y me han menospreciado a lo largo de todo mi proceso. A tal punto que antes de llegar a Perú yo ya estaba expuesto al comentario", sentenció.

Números de Guillermo Farré en Sporting Cristal

Guillermo Farré llegó a disputar 24 partidos en el banquillo de Sporting Cristal, entre fines del 2024 e inicios del 2025, dejando un saldo "positivo" pero que no bastó para su continuidad. El argentino ganó 13 encuentros, empató 5 y perdió un total de 6 duelos.