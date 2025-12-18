0
Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026: fecha y hora
Liga de Quito vs. U. Católica EN VIVO por Copa Ecuador 2025

¿Jhilmar Lora será refuerzo de Universitario tras dejar Cristal? Se reveló detalles de su futuro

Jhilmar Lora se fue de Sporting Cristal y su nombre empezó a sonar fuerte en Universitario. ¿Será el flamante fichaje de los cremas? Esto se sabe al respecto.

Jesús Yupanqui
¿Jhilmar Lora será el flamante refuerzo de Universitario tras dejar Sporting Cristal?
¿Jhilmar Lora será el flamante refuerzo de Universitario tras dejar Sporting Cristal? | FOTO: Sporting Cristal
Sporting Cristal sorprendió tras anunciar la salida de Jhilmar Lora, joven talento que no tuvo un buen 2025, pero que en su momento fue elogiado por los hinchas. Tras confirmarse que no seguirá en el cuadro celeste, hinchas cremas pidieron a los directivos de la U buscar su fichaje.

En Hablemos de Max a Gustavo Peralta le preguntaron si era cierto que Jhilmar Lora puede llegar a Universitario. El comunicador indicó que no hay nada y que el futbolista de 25 años tiene un salario alto.

Además, Peralta agregó que el lateral derecho está en los planes de Melgar. En los próximos días se conocerá el futuro futbolístico del jugador valorizado en 650 mil euros.

Jhilmar Lora se despidió de Sporting Cristal

Mediante sus redes sociales, Jhilmar Lora emitió un mensaje para despedirse de Sporting Cristal. El jugador agradeció al conjunto celeste por brindarle la oportunidad de cumplir su sueño.

"Me despido del club con el corazón lleno de gratitud. Agradezco profundamente al club, a mis compañeros y al staff por apoyarme en cada paso. Gracias a esta familia pude hacer realidad sueños de niño, crecer como persona y jugador. Siempre llevaré conmigo los recuerdos y la experiencia de haber sido parte de esta linda institución. ¡Gracias por todo!", expresó.

