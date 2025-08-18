Arquero campeón con la 'U' dio rotundo comentario sobre Viscarra y Britos: "Lamentablemente..."
Histórico arquero de Universitario lanza dura crítica a los fichajes de Guillermo Viscarra a Alianza Lima y Sebastián Britos a la 'U' por duro motivo. Entérate qué dijo el campeón crema.
Universitario de Deportes cuenta con Sebastián Britos como arquero titular y Alianza Lima con Guillermo Viscarra. Ambos jugadores, de nacionalidad uruguaya y boliviana, han tenido un rendimiento regular en la Liga 1 y en torneos internacionales. Sin embargo, un ex campeón del equipo merengue salió a opinar sobre estos jugadores: nos referimos a Raúl Fernández.
PUEDES VER: Directivo de Alianza hizo un duro comentario contra Universitario tras polémica: "Viejas artimañas"
El arquero que alguna vez salió campeón con Universitario en 2009, Raúl Fernández, fue consultado en medio de una entrevista por Wilmer Robles sobre Britos y Viscarra en el cuadro merengue e íntimo. Fernández lanzó una contundente respuesta.
Video: Tadokoro
"Lamentablemente, después de muchos años, veo que tanto la 'U' como Alianza tienen arqueros extranjeros. No soy partidario de eso porque es gastar cupos en arqueros, a veces es difícil", dijo Fernández sobre la llegada de porteros extranjeros a la Liga 1.
Esta crítica se basa en que en temporadas anteriores, Universitario tenía a José Carvallo como titular y Alianza a Ángelo Campos, ambos de nacionalidad peruana, quienes fueron protagonistas para alcanzar títulos nacionales.
En la actualidad, en 2025, la realidad es que los arqueros son extranjeros, lo que limita las oportunidades de los futbolistas peruanos que aspiran a jugar en los principales clubes del fútbol peruano.
Por otro lado, Raúl Fernández, ex arquero de Universitario de Deportes, comentó que le hubiera gustado ver a Diego Romero como portero titular cuando Carvallo decidió salir del club crema.
"A mí me sorprendió bastante que no le dieran la oportunidad a Diego Romero para que sea titular; creo que no hubiera desentonado. No le otorgaron la confianza y decidieron por un arquero que tenía jerarquía, que ganó un título en Uruguay (Sebastián Britos) y que le dio el respaldo que necesitaba un equipo grande como Universitario", finalizó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90