Arquero campeón con la 'U' dio rotundo comentario sobre Viscarra y Britos: "Lamentablemente..."

Universitario de Deportes cuenta con Sebastián Britos como arquero titular y Alianza Lima con Guillermo Viscarra. Ambos jugadores, de nacionalidad uruguaya y boliviana, han tenido un rendimiento regular en la Liga 1 y en torneos internacionales. Sin embargo, un ex campeón del equipo merengue salió a opinar sobre estos jugadores: nos referimos a Raúl Fernández.

El arquero que alguna vez salió campeón con Universitario en 2009, Raúl Fernández, fue consultado en medio de una entrevista por Wilmer Robles sobre Britos y Viscarra en el cuadro merengue e íntimo. Fernández lanzó una contundente respuesta.

Video: Tadokoro

"Lamentablemente, después de muchos años, veo que tanto la 'U' como Alianza tienen arqueros extranjeros. No soy partidario de eso porque es gastar cupos en arqueros, a veces es difícil", dijo Fernández sobre la llegada de porteros extranjeros a la Liga 1.

Esta crítica se basa en que en temporadas anteriores, Universitario tenía a José Carvallo como titular y Alianza a Ángelo Campos, ambos de nacionalidad peruana, quienes fueron protagonistas para alcanzar títulos nacionales.

En la actualidad, en 2025, la realidad es que los arqueros son extranjeros, lo que limita las oportunidades de los futbolistas peruanos que aspiran a jugar en los principales clubes del fútbol peruano.

Por otro lado, Raúl Fernández, ex arquero de Universitario de Deportes, comentó que le hubiera gustado ver a Diego Romero como portero titular cuando Carvallo decidió salir del club crema.

"A mí me sorprendió bastante que no le dieran la oportunidad a Diego Romero para que sea titular; creo que no hubiera desentonado. No le otorgaron la confianza y decidieron por un arquero que tenía jerarquía, que ganó un título en Uruguay (Sebastián Britos) y que le dio el respaldo que necesitaba un equipo grande como Universitario", finalizó.