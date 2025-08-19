Cómicos ambulantes denuncian agresión de fiscalizadores durante show en Gamarra: "Me patearon"

Cómicos ambulantes llegaron al emporio comercial de Gamarra para ofrecer un espectáculo al público, pero el show no tuvo un final feliz, ya que fueron atacados a golpes por fiscalizadores y serenos de la Municipalidad de La Victoria. De hecho, las víctimas de la agresión presentaron la denuncia y exigieron al alcalde Rubén Cano que tome cartas en el asunto.

Cómicos ambulantes denuncian agresión

Cuando Cachay, Kike Suero, Edwin Aurora y César Mori, conocido como 'Puchito', se estaban alistando para comenzar el show, de pronto aparecieron los agentes de seguridad de La Victoria, quienes, sin motivo aparente, utilizaron la violencia y los retiraron del lugar a punta de puñetes y patadas, según relataron los propios artistas.

Como se pudo apreciar en una grabación viralizada en redes sociales, los fiscalizadores agredieron a las exfiguras televisivas, incluyendo a un menor de 17 años, hijo de César Mori. "Agarran a mi hijo y se lo llevan a un costado. Lo golpean con palos, puñetes y patadas", señaló 'Puchito' a las cámaras de ATV.

Cómicos piden un pronunciamiento del alcalde

Por su parte, Cachay, quien hace poco se sometió a una operación, afirmó que los fiscalizadores no tuvieron piedad: "Me dieron con un palo en la cabeza, de ahí me tiraron al suelo y me patearon". Si bien ya hicieron la denuncia en la comisaría correspondiente, los cómicos solicitaron que el burgomaestre de La Victoria, Rubén Cano, salga a dar explicaciones.