Cómicos ambulantes denuncian agresión de fiscalizadores durante show en Gamarra: "Me patearon"
Cachay, Kike Suero, Edwin Aurora y César Mori protagonizaron el violento hecho en La Victoria. Los cómicos se mostraron indignados por el maltrato.
Cómicos ambulantes llegaron al emporio comercial de Gamarra para ofrecer un espectáculo al público, pero el show no tuvo un final feliz, ya que fueron atacados a golpes por fiscalizadores y serenos de la Municipalidad de La Victoria. De hecho, las víctimas de la agresión presentaron la denuncia y exigieron al alcalde Rubén Cano que tome cartas en el asunto.
Cómicos ambulantes denuncian agresión
Cuando Cachay, Kike Suero, Edwin Aurora y César Mori, conocido como 'Puchito', se estaban alistando para comenzar el show, de pronto aparecieron los agentes de seguridad de La Victoria, quienes, sin motivo aparente, utilizaron la violencia y los retiraron del lugar a punta de puñetes y patadas, según relataron los propios artistas.
Como se pudo apreciar en una grabación viralizada en redes sociales, los fiscalizadores agredieron a las exfiguras televisivas, incluyendo a un menor de 17 años, hijo de César Mori. "Agarran a mi hijo y se lo llevan a un costado. Lo golpean con palos, puñetes y patadas", señaló 'Puchito' a las cámaras de ATV.
Cómicos piden un pronunciamiento del alcalde
Por su parte, Cachay, quien hace poco se sometió a una operación, afirmó que los fiscalizadores no tuvieron piedad: "Me dieron con un palo en la cabeza, de ahí me tiraron al suelo y me patearon". Si bien ya hicieron la denuncia en la comisaría correspondiente, los cómicos solicitaron que el burgomaestre de La Victoria, Rubén Cano, salga a dar explicaciones.
