0

Cómicos ambulantes denuncian agresión de fiscalizadores durante show en Gamarra: "Me patearon"

Cachay, Kike Suero, Edwin Aurora y César Mori protagonizaron el violento hecho en La Victoria. Los cómicos se mostraron indignados por el maltrato.

Redacción Líbero Tendencias
Cómicos ambulantes exigieron identificar a los fiscalizadores tras la agresión.
Cómicos ambulantes exigieron identificar a los fiscalizadores tras la agresión. | Composición: Líbero.pe
COMPARTIR

Cómicos ambulantes llegaron al emporio comercial de Gamarra para ofrecer un espectáculo al público, pero el show no tuvo un final feliz, ya que fueron atacados a golpes por fiscalizadores y serenos de la Municipalidad de La Victoria. De hecho, las víctimas de la agresión presentaron la denuncia y exigieron al alcalde Rubén Cano que tome cartas en el asunto.

Celeste Casanova reaccionó a la victoria de Sporting Cristal vs Binacional por el Torneo Clausura 2025.

PUEDES VER: Esposa de Luis Abram dejó alzado mensaje tras victoria de Sporting Cristal

Cómicos ambulantes denuncian agresión

Cuando Cachay, Kike Suero, Edwin Aurora y César Mori, conocido como 'Puchito', se estaban alistando para comenzar el show, de pronto aparecieron los agentes de seguridad de La Victoria, quienes, sin motivo aparente, utilizaron la violencia y los retiraron del lugar a punta de puñetes y patadas, según relataron los propios artistas.

Como se pudo apreciar en una grabación viralizada en redes sociales, los fiscalizadores agredieron a las exfiguras televisivas, incluyendo a un menor de 17 años, hijo de César Mori. "Agarran a mi hijo y se lo llevan a un costado. Lo golpean con palos, puñetes y patadas", señaló 'Puchito' a las cámaras de ATV.

Cómicos piden un pronunciamiento del alcalde

Por su parte, Cachay, quien hace poco se sometió a una operación, afirmó que los fiscalizadores no tuvieron piedad: "Me dieron con un palo en la cabeza, de ahí me tiraron al suelo y me patearon". Si bien ya hicieron la denuncia en la comisaría correspondiente, los cómicos solicitaron que el burgomaestre de La Victoria, Rubén Cano, salga a dar explicaciones.

Lo más visto

  1. Horóscopo de hoy, martes 19 de agosto | número de la suerte y predicciones de Josie Diez Canseco

  2. Jefferson Farfán lanza picante frase tras 'EVLDV' de Samahara Lobatón: "Mientras menos cuentes.."

  3. Esposas de Viscarra y Trauco dedican emotivo mensaje de despedida a pareja de Erick Noriega

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano