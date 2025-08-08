Entradas para Fusión: LINK para comprar e ingresar a la feria gastronómica del Perú en San Miguel

Fusión, la feria gastronómica del Perú, se llevará a cabo del 25 al 28 de septiembre en el Arena 1, ubicado en la Costa Verde. Si quieres adquirir tus entradas, solo debes ingresar a la plataforma web de Joinnus, o dale clic AQUÍ. Conoce toda la información sobre este evento que tendrá una duración de 4 días.

Entradas para Fusión, la feria gastronómica del Perú

Mediante la página web de Joinnus, podrás adquirir tus entradas que tienen un valor de S/ 30.00 (precio regular) y S/ 40.00 (precio en puerta). Además, los boletos solo son válidos para la fecha que se selecciona durante el proceso de compra y no se aceptan cambios ni devoluciones.

Consigue tus entradas para Fusión, la feria gastronómica del Perú, a través de Joinnus.

Por otro lado, se precisa que los niños menores de 5 años pueden ingresar totalmente gratis en compañía de un adulto responsable, pero para ello deberán presentar su DNI físico en la puerta, o caso contrario, se pagará la entrada de manera normal sin gozar de este beneficio.

También se informó que no está permitido el ingreso de personas bajo efectos del alcohol, sustancias ilícitas o que representan un riesgo para la seguridad de los asistentes del evento. Asimismo, la venta de bebidas alcohólicas solo está permitida para mayores de 18 años y que presenten su DNI físico.

¿Qué ofrece el pago de la entrada en Fusión?

Si piensas que al comprar una entrada para la feria gastronómica tienes acceso a la degustación de platos típicos, te informamos que no es así. Por el contrario, de acuerdo a la información compartida, adquirir el boleto permite que la empresa América Multimedia tenga los derechos de usar la imagen de los asistentes.

"Autoriza y transfiere a América Multimedia de forma total, íntegra, gratuita, ilimitada y a nivel mundial, todos los derechos de su imagen y voz que aparezcan y/o sean utilizados en videos, fotografías y/o cualquier otro medio de captación de imágenes y/o sonidos que elaborarán y será de titularidad de América Multimedia.", precisó.