¿Cuándo comenzará el 'Mundial de Comidas' de Ibai Llanos donde Perú participaría con el ceviche?

El streamer español Ibai Llanos volvió a poner a la gastronomía en el centro de la conversación en redes sociales tras el anuncio del ‘Mundial de Comidas 2026’, una nueva competencia que buscará enfrentar a platos representativos de 16 países. Esta propuesta llega después del enorme impacto que tuvo el ‘Mundial de Desayunos’, torneo en el que Perú se consagró campeón con el tradicional pan con chicharrón.

¿Cuándo comenzará el 'Mundial de Comidas' de Ibai?

Por ahora, Ibai Llanos no ha confirmado una fecha exacta para el inicio del ‘Mundial de Comidas’. El creador de contenido informó que el torneo se realizará próximamente, pero todavía no ha revelado el calendario oficial de las votaciones ni cuándo comenzará la primera ronda.

Por otro lado, Ibai brindó más detalles sobre la dinámica de esta nueva edición, que estará enfocada en platos principales. El torneo contará con la participación de 16 países y una vez más los usuarios tendrán un papel determinante para decidir qué preparaciones avanzan hacia las siguientes etapas.

Mediante sus redes sociales, el español indicó que los internautas pueden comenzar a elegir qué países y platillos participarán, teniendo en cuenta que solo habrá 16 competidores a nivel mundial. Por su parte, los peruanos ya iniciaron con la campaña en busca del bicampeonato.

¿Perú participará con el ceviche?

El ceviche aparece como la principal propuesta de Perú para esta nueva competencia gastronómica; sin embargo, serán los mismos usuarios quienes determinarán qué plato concursará. Mientras que por España iría la paella, los tacos por México y el asado de Argentina.

La expectativa en Perú crece cada día más, teniendo en cuenta el antecedente de 2025. En aquel año, el pan con chicharrón logró imponerse en la gran final y convirtió al país en el ganador del ‘Mundial de Desayunos’. Ahora, la posibilidad de competir con el ceviche ha generado entusiasmo, esperando que el plato bandera se consagre como campeón.