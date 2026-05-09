Conmebol abre expediente disciplinario contra Palmeiras tras partido ante Sporting Cristal

Sporting Cristal sigue con el sabor amargo de la derrota por 2-0 ante Palmeiras en la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026. Los rimenses estaban enfocados en poder robar puntos y encaminar su clasificación, pero terminaron sucumbiendo. No obstante, recientemente se reveló que la Conmebol ha decidido abrir un expediente disciplinario al ‘Verdão’ por un lamentable incidente.

Conmebol abre expediente disciplinario contra Palmeiras

La noticia rápidamente se volvió viral y el medio brasileño ‘Lance’ señaló que la Conmebol ha decidido abrir un expediente disciplinario en contra del DT de Palmeiras, Abel Ferreira, luego de protagonizar un bochornoso incidente en pleno partido ante Sporting Cristal.

Según indicaron, esta medida del ente sudamericano se dio luego de que el técnico le hiciera un gesto obsceno con el dedo medio a su propio jugador José ‘Flaco’ López, durante la celebración de su gol ante los rimenses. Por ello, se iniciaron las investigaciones pertinentes y puede someterse a importantes sanciones.

Conmebol abrió expediente contra Palmeiras por gesto obsceno del DT Abel Ferreira

De acuerdo a lo señalado por ESPN, se acusa al entrenador de infringir el artículo 11, sección b y c del Código Disciplinario, que indica los principios de conducta a la que deben someterse todos los integrantes del club.

¿Qué sanción puede recibir Palmeiras tras el partido con Sporting Cristal?

Según los reportes, en principio, no se aplicará ninguna sanción deportiva contra el club ni al DT Abel Ferreira, ya que las medidas pueden escalar entre advertencias, amonestaciones y multas económicas. En caso de imponerse una sanción monetaria, la suma rondaría los 25.000 dólares.

Abel Ferreira explicó su gesto a Flaco López

Al ser consultado por su acción, el DT Abel Ferreira evitó entrar en más polémica y señaló que no se trató de algo ofensivo, sino que fue producto de la exigencia hacia el jugador.

"Es el jugador con el que soy más duro. Me hizo esto (vale). Le hice un gesto obsceno. Le exijo mucho y él sabe lo que tiene que hacer. Se lo explico mañana, tarde y noche. Le mando vídeos por WhatsApp. Sabe lo que le pido. Tiene todo para ser un delantero centro de clase mundial, pero en Palmeiras lo trato como a un hijo", señaló.