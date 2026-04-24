Promesa de Alianza Lima sufrió dura lesión y se perderá gran parte de la temporada: "Rotura..."

Alianza Lima ha contado con grandes jugadores en su plantel a lo largo de los años y es considerado uno de los principales clubes formadores del fútbol peruano, muchos triunfan en el primer equipo, mientras que otros son cedidos. En ese sentido, se conoció que una de sus grandes promesas sufrió una grave lesión y no podrá jugar por varios meses.

Promesa de Alianza Lima sufrió dura lesión y se perderá gran parte de la temporada

Nos referimos a Brian Arias, joven defensa surgido de las categorías inferiores y ha integrado en varias oportunidades al primer equipo de Alianza Lima, siendo considerado uno de los jugadores con mayor proyección. Sin embargo, pese a ello, el club decidió prestarlo a la César Vallejo y ahora terminó por lesionarse de gravedad.

En medio de la disputa por la Liga 2, el cuadro trujillano compartió un parte médico sobre el estado de salud del central de 19 años y reveló que sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Sin embargo, esto no fue lo único ya que también tiene un desgarro de grado 3 en el menisco interno.

César Vallejo informó lesión de Brian Arias y se perderá casi toda la temporada

De esta manera, el jugador tendrá que ser intervenido quirúrgicamente e iniciar su proceso de recuperación con el objetivo de volver a las canchas para el final de temporada. La César Vallejo señaló que en promedio estará fuera de las canchas por un periodo entre 6 a 7 meses.

Esta situación no solo representa un duro golpe para el cuadro ‘poeta’, que pierde a un potencial titular, sino que también afecta los planes de Alianza Lima. Y es que la intención era que Brian Arias sume minutos y continuidad para luego ser evaluado de cara a una posible incorporación al primer equipo en la próxima temporada.

Brian Arias sigue formando parte de Alianza Lima. Foto: Carlos Félix/URPI

¿Cómo le fue a Brian Arias en Alianza Lima?

Brian Arias defendió los colores de Alianza Lima en la temporada pasada y disputó en su mayoría la Liga 3. En total, jugó 21 partidos y anotó tres goles pese a desempeñarse como defensor. Además, tuvo la oportunidad de sumar minutos en dos ocasiones con el primer equipo.