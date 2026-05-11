Rebagliati reveló que Barcos puede remecer el mercado fichando por rival de Alianza: “Le gustaría…”

FC Cajamarca no presenta una gran temporada en la Liga 1, ubicándose en el puesto 17 del Torneo Apertura. El cuadro cajamarquino deberá mejorar su situación para el Clausura si quiere mantenerse en la primera división. Aunque se conoció que para el segundo capítulo del torneo local, Cajamarca tendrá fuertes bajas.

En ese sentido, en una reciente edición del programa Fútbol Satélite, Diego Rebagliati dio a conocer un poco sobre el futuro de los ‘Guerreros del Cumbe’, señalando que Hernán Barcos estaría próximo a dejar el club y podría llegar a un rival de su exequipo.

Diego Rebagliati reveló que Hernán Barcos puede remecer el mercado peruano

De acuerdo con 'Reba', Cajamarca tendrá sensibles bajas para el Clausura, sobre todo de jugadores que llegaron junto con el 'Pirata', por lo que todo parecería indicar que regresará a Lima.

“Se va a desarmar Cajamarca mucho para el Clausura. Se van varios; casi todos los que fueron con Barcos se regresan a Lima con Barcos. No sé si todos al mismo lugar. ¿Barcos viene a Lima a jugar? A él le gustaría y hay un par de equipos que le van a contestar el teléfono de la Liga 1. Sí. ¿A Lima o Callao? No, a Lima”.

Bajo este contexto, se bromeó con la posibilidad de que el delantero argentino llegue a Sporting Cristal. Sin embargo, Rebagliati no dudó en manifestar que es una posibilidad, dejando así en el aire la llegada del experimentado atacante, y recordó el episodio entre Barcos y Paulo Autuori.

“Su momento en Cristal pudo ser antes. Lo que pasa es que él había tenido un problema antes con Autuori en Atlético Nacional; Autuori no lo quiso en su momento, cuando estuvo la opción, él dijo que no. Ahora no está Autuori y de repente puede ser por ahí. Cristal está buscando un ‘9’”, finalizó.

Valor de Hernán Barcos

Actualmente, el delantero de 42 años tiene un valor de 50 mil euros, una cifra que ha ido decayendo con el paso del tiempo, de acuerdo con información del portal Transfermarkt.