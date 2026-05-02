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Alianza Lima vs CD Moquegua por Torneo Apertura 2026

Hernán Barcos tuvo afligido mensaje sobre situación que vive FC Cajamarca en la Liga 1: "Creo que…"

Tras la victoria por 3-2 ante Sport Boys, el ‘Pirata’ Barcos habló sobre la situación que atraviesa el club cajamarquino, que se encuentra último en el Apertura.

Antonio Vidal
Hernán Barcos habló sobre la situación que atraviesa FC Cajamarca. Foto: composición Líbero
Hernán Barcos habló sobre la situación que atraviesa FC Cajamarca. Foto: composición Líbero
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FC Cajamarca logró vencer a Sport Boys del Callao por 3-2 en un encuentro por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1. Esta victoria le devuelve un poco de alegría al conjunto cajamarquino, que se encuentra último en la tabla de posiciones.

Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO por la Liga 1 2026.

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En ese sentido, durante la entrevista posterior al partido, el capitán del equipo, Hernán Barcos, dio sus declaraciones tras la victoria, en medio de la mala racha que vive el elenco amarillo.

"Nos viene muy bien esta victoria. Venimos de muchas derrotas y de muchos problemas, y creo que esta victoria marca un antes y un después", fueron las primeras palabras del ‘Pirata’ para L1 Max.

Hernán Barcos y su análisis sobre la victoria de FC Cajamarca

El delantero argentino contó la charla que tuvo el grupo antes de salir al campo, pero cometió un error evidente al recordar el marcador final, ya que el equipo cajamarquino terminó recibiendo dos goles.

"Lo hablamos antes del partido: teníamos que cambiar la historia que estábamos viviendo. Gracias a Dios se pudo conseguir una victoria linda; hicimos tres goles y solo nos marcaron uno. Eso nos da tranquilidad, saber que siempre vamos a llegar y hacer goles, que somos contundentes".

"Siempre tenemos que intentar mantener el arco en cero para no perder los partidos. Tenemos que ir sumando pasito a pasito. Seguimos en una situación difícil, pero de a poquito vamos a ir saliendo", complementó.

Próximo partido de FC Cajamarca

El próximo partido de FC Cajamarca será contra UTC. Deberá visitar el Estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca, en un encuentro que se podrá seguir desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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