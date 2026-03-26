Natalia Málaga dejó irónico comentario a sus críticos: “No estaba muerta, estaba de parranda”

Tras la importante victoria de Deportivo Géminis sobre Atenea por la Liga Peruana de Vóley, Natalia Málaga fue consultada sobre la ausencia que tuvo como DT.

Antonio Vidal
Natalia Málaga habló sobre las críticas hacia su persona. Foto: La Cátedra Deportes
Deportivo Géminis sacó una importante victoria contra Atenea por el extra game de la Liga Peruana de Vóley, por un resultado de 3-0. Tras este encuentro, su entrenadora Natalia Málaga habló sobre el triunfo que consiguió su equipo.

Además, se animó a comentar lo que será enfrentarse a Alianza Lima en las semifinales de la LPV. No obstante, fue consultada sobre sus críticos y, fiel a su estilo, les dejó un irónico mensaje.

Natalia Málaga dejó irónico comentarios a sus críticos

Tras ser consultada sobre que muchas personas creían que su ausencia en las competiciones se debía a que dejó de dirigir, fiel a su estilo, la exvoleibolista no dudó en responder citando una famosa canción de salsa.

"No estaba muerta, estaba de parranda, amigo. Corresponde estar de parranda de vez en cuando, ¿no?", fue la respuesta de la entrenadora de 62 años para La Catedral Deportes.

Natalia Málaga sobre las semifinales contra Alianza Lima

Por otro lado, la entrenadora de 62 años se refirió al primer encuentro que disputará frente a Alianza Lima en los próximos días.

“No hay nada que cambiar, solo mejorar la continuidad del trabajo. Evitar errores tontos, como cuando las jugadoras se chocan, no hablan o dejan caer la pelota. Esos errores deberían ser menos. Hay que jugar, tratar de esquivar el bloqueo rival, no pegar, controlar eso. Es más tiempo de entrenamiento y práctica, de eso se trata el voleibol”, fueron las palabras de la DT de Géminis.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Géminis la semifinal?

Alianza Lima y Géminis se enfrentarán este sábado 28 de marzo en la primera semifinal de la Liga Peruana de Vóley. El encuentro está programado para iniciar a las 7.00 p. m.

AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

