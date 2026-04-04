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Alianza Lima derrotó a Géminis y jugará su sexta final consecutiva en la Liga Peruana de Vóley
Por la semifinal de vuelta de la Liga Peruana de Vóley, Alianza Lima venció 3-0 a Géminis e irá por el tricampeonato ante Universitario o San Martín.
Alianza Lima, vigente campeón de la Liga Peruana de Vóley, selló este domingo el pase a su sexta final consecutiva tras imponerse por 3-0 a Géminis. Las ‘Blanquiazules’ no se guardaron nada y fueron demoledoras desde el primer minuto, ya que no querían un extra game. Ahora, las dirigidas Facundo Mirando llegarán más descansadas a la definición, ya que la otra llave entre Universitario y San Martín tendrá un tercer partido.
Alianza Lima vs. Géminis: punto a punto del partido de vóley
|Equipos
|1° set
|2° set
|3° set
|4° set
|5° set
|Total
|Alianza Lima
|25
|25
|25
|-
|-
|3
|Géminis
|15
|22
|13
|-
|-
|0
Previa del partido de Alianza Lima vs. Géminis por semifinal de vuelta de la Liga Peruana de Vóley
Los equipos de Facundo Mirando y Natalia Málaga prometen darnos mucha acción. Las blanquiazules deben ganar para clasificar a la final, ya que obtuvieron la victoria en el primer partido, pero el rival está obligado a vencer para forzar un extra game a mitad de semana.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Géminis vóley?
A continuación, te mostramos los horarios confirmados en los diversos países para que no te pierdas el inicio del partido de Alianza Lima vs. Géminis, correspondiente a la semifinal de vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026:
- Perú, Colombia y Ecuador: 17.00 horas
- Bolivia y Venezuela: 18.00 horas
- Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 19.00 horas
- México y Costa Rica: 16.00 horas
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Géminis vóley EN VIVO?
La transmisión del partido entre Alianza Lima y Géminis será mediante la señal de Latina TV para todo el Perú. Asimismo, podrás ver la semifinal totalmente online a través de Movistar Deportes si cuentas con una suscripción a dicha plataforma de streaming.
Vale precisar que en la otra semifinal están Universitario de Deportes y la Universidad San Martín, equipos que jugarán el extra game este miércoles 8 de abril luego de que cada uno ganará un encuentro respectivamente. Por ello, Alianza Lima podría ser el primer finalista confirmado si vence a Géminis en este partido de vuelta.
Alianza Lima vs. Géminis: pronóstico del partido de vóley
De acuerdo a las casas de apuestas, Alianza Lima es supremamente favorito para derrotar a Géminis y acceder a una nueva final de la Liga Peruana de Vóley. Aquí te mostramos las cuotas para que realices la jugada que mejor te parezca:
|Casas de apuestas
|Géminis
|Alianza Lima
|Betsson
|6.50
|1.05
|1XBET
|6.99
|1.05
|Doradobet
|5.66
|1.08
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