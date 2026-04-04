Alianza Lima derrotó a Géminis y jugará su sexta final consecutiva en la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima, vigente campeón de la Liga Peruana de Vóley, selló este domingo el pase a su sexta final consecutiva tras imponerse por 3-0 a Géminis. Las ‘Blanquiazules’ no se guardaron nada y fueron demoledoras desde el primer minuto, ya que no querían un extra game. Ahora, las dirigidas Facundo Mirando llegarán más descansadas a la definición, ya que la otra llave entre Universitario y San Martín tendrá un tercer partido.

Alianza Lima vs. Géminis: punto a punto del partido de vóley

Equipos 1° set 2° set 3° set 4° set 5° set Total Alianza Lima 25 25 25 - - 3 Géminis 15 22 13 - - 0

Previa del partido de Alianza Lima vs. Géminis por semifinal de vuelta de la Liga Peruana de Vóley

Los equipos de Facundo Mirando y Natalia Málaga prometen darnos mucha acción. Las blanquiazules deben ganar para clasificar a la final, ya que obtuvieron la victoria en el primer partido, pero el rival está obligado a vencer para forzar un extra game a mitad de semana.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Géminis vóley?

A continuación, te mostramos los horarios confirmados en los diversos países para que no te pierdas el inicio del partido de Alianza Lima vs. Géminis, correspondiente a la semifinal de vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026:

Perú, Colombia y Ecuador: 17.00 horas

Bolivia y Venezuela: 18.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 19.00 horas

México y Costa Rica: 16.00 horas

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Géminis vóley EN VIVO?

La transmisión del partido entre Alianza Lima y Géminis será mediante la señal de Latina TV para todo el Perú. Asimismo, podrás ver la semifinal totalmente online a través de Movistar Deportes si cuentas con una suscripción a dicha plataforma de streaming.

Vale precisar que en la otra semifinal están Universitario de Deportes y la Universidad San Martín, equipos que jugarán el extra game este miércoles 8 de abril luego de que cada uno ganará un encuentro respectivamente. Por ello, Alianza Lima podría ser el primer finalista confirmado si vence a Géminis en este partido de vuelta.

Alianza Lima vs. Géminis: pronóstico del partido de vóley

De acuerdo a las casas de apuestas, Alianza Lima es supremamente favorito para derrotar a Géminis y acceder a una nueva final de la Liga Peruana de Vóley. Aquí te mostramos las cuotas para que realices la jugada que mejor te parezca: