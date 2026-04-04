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Alianza Lima derrotó a Géminis y jugará su sexta final consecutiva en la Liga Peruana de Vóley

Por la semifinal de vuelta de la Liga Peruana de Vóley, Alianza Lima venció 3-0 a Géminis e irá por el tricampeonato ante Universitario o San Martín.

Francisco Esteves
Alianza Lima derrotó 3-0 a Géminis por la semifinal de vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026.
Alianza Lima derrotó 3-0 a Géminis por la semifinal de vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026. | Foto: Club Alianza Lima Vóley
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Alianza Lima, vigente campeón de la Liga Peruana de Vóley, selló este domingo el pase a su sexta final consecutiva tras imponerse por 3-0 a Géminis. Las ‘Blanquiazules’ no se guardaron nada y fueron demoledoras desde el primer minuto, ya que no querían un extra game. Ahora, las dirigidas Facundo Mirando llegarán más descansadas a la definición, ya que la otra llave entre Universitario y San Martín tendrá un tercer partido.

Universitario vs USMP por el pase a la final de la Liga Peruana de Vóley.

PUEDES VER: Universitario vs San Martin por el extra game de la Liga Peruana de Vóley: día y hora

Alianza Lima vs. Géminis: punto a punto del partido de vóley

Equipos1° set2° set3° set4° set5° setTotal
Alianza Lima252525--3
Géminis152213--0

Previa del partido de Alianza Lima vs. Géminis por semifinal de vuelta de la Liga Peruana de Vóley

Los equipos de Facundo Mirando y Natalia Málaga prometen darnos mucha acción. Las blanquiazules deben ganar para clasificar a la final, ya que obtuvieron la victoria en el primer partido, pero el rival está obligado a vencer para forzar un extra game a mitad de semana.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Géminis vóley?

A continuación, te mostramos los horarios confirmados en los diversos países para que no te pierdas el inicio del partido de Alianza Lima vs. Géminis, correspondiente a la semifinal de vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 17.00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 18.00 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 19.00 horas
  • México y Costa Rica: 16.00 horas

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Géminis vóley EN VIVO?

La transmisión del partido entre Alianza Lima y Géminis será mediante la señal de Latina TV para todo el Perú. Asimismo, podrás ver la semifinal totalmente online a través de Movistar Deportes si cuentas con una suscripción a dicha plataforma de streaming.

Vale precisar que en la otra semifinal están Universitario de Deportes y la Universidad San Martín, equipos que jugarán el extra game este miércoles 8 de abril luego de que cada uno ganará un encuentro respectivamente. Por ello, Alianza Lima podría ser el primer finalista confirmado si vence a Géminis en este partido de vuelta.

Alianza Lima vs. Géminis: pronóstico del partido de vóley

De acuerdo a las casas de apuestas, Alianza Lima es supremamente favorito para derrotar a Géminis y acceder a una nueva final de la Liga Peruana de Vóley. Aquí te mostramos las cuotas para que realices la jugada que mejor te parezca:

Casas de apuestasGéminisAlianza Lima
Betsson6.501.05
1XBET6.991.05
Doradobet5.661.08

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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