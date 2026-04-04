Ex Alianza Lima celebró tricampeonato de Universitario y ahora alentará a los cremas en el clásico

Este sábado 4 de abril hay clásico del fútbol peruano. Universitario de Deportes recibirá a Alianza Lima en el Estadio Monumental de Ate por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, y un futbolista con pasado blanquiazul sorprendió debido a que estará alentando a los merengues en este trascendental partido. Descubre de quién se trata.

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A lo largo de la historia han aparecido jugadores que estuvieron tanto en los íntimos como en la escuadra crema. Uno de esos ejemplos es Bryan Reyna, quien estuvo hace tres años en Matute y hoy espera para debutar en el equipo de Javier Rabanal, aunque en esta ocasión no nos referimos al popular 'Picante', sino a un elemento que salió tricampeón de la Liga 1 con la institución estudiantil.

Se trata de Aldo Corzo, quien en sus inicios destacó en Alianza Lima y jugó ahí las temporadas 2008 y 2009, ganándose el corazón de la hinchada. Sin embargo, tras un paso por la Universidad San Martín y Deportivo Municipal, en el 2017 terminó fichando por Universitario de Deportes. En tienda merengue, el lateral es ícono absoluto y tiene tres títulos del fútbol peruano, por lo que es adorado por la afición.

Aldo Corzo con el trofeo de la Liga 1.

Por ello, pese a haber estado en Matute dos años, hoy en día estará alentando desde la tribuna a la 'U' y tiene en mente el anhelado tetracampeonato de la Liga 1. El defensor no fue convocado por el DT Javier Rabanal, por lo que se perderá el clásico del balompié nacional.

Universitario vs. Alianza Lima: hora y dónde ver

Universitario recibirá a Alianza Lima desde las 20.00 horas de este sábado 4 de abril. La transmisión del partido por el Torneo Apertura será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio peruano.