Jean Ferrari dejo fuerte mensaje por tragedia con hinchas de Alianza Lima en Matute: "Deberán..."

Un lamentable incidente sucedió el pasado 3 de abril en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, donde una estampida durante un banderazo organizado por hinchas de Alianza Lima dejó un saldo de un fallecido y varios heridos previo al clásico ante Universitario. Tras ello, Jean Ferrari utilizó sus redes sociales para dejar un severo mensaje por lo sucedido.

Jean Ferrari dejó fuerte mensaje por tragedia con hinchas de Alianza Lima en Matute

Jean Ferrari, director general de la FPF, se pronunció tras la tragedia ocurrida en el estadio de Alianza Lima, que dejó como saldo el fallecimiento de un hincha y varios heridos en lo que debía ser una jornada festiva previo al desarrollo del clásico de la Liga 1.

A través de sus redes sociales, el directivo lamentó profundamente lo sucedido y expresó sus condolencias a los familiares de la víctima. Asimismo, fue crítico al señalar que la clausura del recinto de Matute no representa una solución real, señalando que hay responsables por esta tragedia y deben asumir las consecuencias.

Jean Ferrari exigió identificar a los responsables de la tragedia en Matute

“Una situación relacionada al fútbol hace que el deporte se vista de luto, clausurar el recinto no será la solución, acá hay responsables y deberán pagar las consecuencias. Mis condolencias a los familiares de la víctima de este episodio y espero se recuperen los heridos”, fue el mensaje que compartió el directivo en su cuenta de ‘X’.

De igual manera, Jean Ferrari también hizo énfasis en que deben identificarse a los responsables de lo ocurrido, al tiempo que reiteró su solidaridad con la familia del hincha que perdió la vida y los afectados por esta lamentable tragedia.

¿Qué pasó en el estadio de Alianza Lima?

En horas de la tarde del pasado 3 de abril los hinchas de Alianza Lima se apersonaron en masa en los exteriores del Estadio de Matute para brindarle el apoyo a los jugadores en un banderazo previo al clásico ante Universitario. Ante ello, el club permitió el ingreso de los aficionados en la tribuna sur durante los entrenamientos del primer equipo.

No obstante, la gran aglomeración generó que varios hinchas sufrieran asfixias, una situación que ocasionó caos y luto en lo que se suponía debía ser una fiesta. Hasta el momento, el Ministerio de Salud ha informado un fallecido y al menos 45 heridos.

Municipalidad de La Victoria clausuró el Estadio Alejandro Villanueva

Luego de conocerse la tragedia en el estadio de Alianza Lima, la Municipalidad de La Victoria se pronunció y señaló que el evento no contaba con la autorización para realizarse, ni contaba con los permisos de seguridad que se requieren para un evento multitudinario. Ante ello, se apersonaron al recinto deportivo para clausurarlo temporalmente en lo que avanzan las investigaciones.