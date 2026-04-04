Así reaccionaron los futbolistas de Alianza Lima durante incidentes en el banderazo de Matute

Los futbolistas de Alianza Lima estaban entrenando en el campo principal del estadio Alejandro Villanueva previo al clásico ante Universitario cuando ocurrieron incidentes en la tribuna sur, donde se realizaba un banderazo con miles de hinchas, mismo que terminó con un muerto y alrededor de 47 heridos.

De acuerdo a las imágenes reveladas por Movistar Deportes, se observa a los jugadores y Pablo Guede intentando calmar a los aficionados que estaban en la popular, también se les ve echando agua, seguramente para socorrer a algunos que estaban siendo asfixiados.

Jean Pierre Archimbaud y Jesús Castillo se acercaron primero a la zona afectada y luego hicieron lo propio el grueso del plantel victoriano y también el DT. Algunos reportan que les lanzaron bebidas rehidratantes y agua para evitar la asfixia.

Luego de este penoso episodio, el plantel completo de Alianza Lima se trasladó a su hotel de concentración en Miraflores, esto con miras al cotejo frente a la 'U' en el Estadio Monumental. La Liga 1 confirmó que el duelo se juega sí o sí.

Video: Movistar Deportes.

Municipalidad de La Victoria clausuró el estadio Alejandro Villanueva

Finalmente, el último viernes por la noche, la Municipalidad de La Victoria clausuró el estadio Alejandro Villanueva por infringir las normas municipales. Se sabe que Alianza Lima no había gestionado ningún permiso con la entidad edil, porque este banderazo no se trataba de un evento deportivo en sí.

Sporting Cristal no podría jugar la Copa Libertadores en Matute

Tras la clausura del estadio Alejandro Villanueva y la cercanía del partido, Sporting Cristal tendría que buscar otro escenario para su duelo ante Cerro Porteño por Copa Libertadores, programado para este miércoles 8 de abril, a partir de las 21.00 hora local.