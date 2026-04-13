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Jairo Vélez tuvo rotunda opinión sobre el partido de Alianza Lima ante ADT: “Es un …”
Solo faltan pocas horas para el partido de Alianza Lima ante ADT por la fecha 10 del Torneo Apertura. Previo al duelo, Jairo Vélez dio su comentario sobre este compromiso.
Este martes 14 de abril, Alianza Lima se enfrentará a ADT en un encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. Para este partido, los íntimos deberán visitar Tarma para disputar el duelo en el Estadio Unión Tarma. Previo a este compromiso, una de las figuras de Alianza se pronunció y brindó su análisis sobre el encuentro.
Jairo Vélez fue uno de los abordados por la prensa cuando se encontraba en el aeropuerto. El jugador de la selección peruana no dudó en conversar con los comunicadores, quienes aprovecharon para preguntarle cómo ve este partido, señalando que jugar en Tarma es una plaza difícil.
Jairo Vélez tuvo rotunda opinión sobre el partido contra ADT por el Torneo Apertura
En un primer momento, Vélez habló sobre cómo van a enfrentar a este equipo, pues los tarmeños han mantenido su invicto frente a Alianza desde que ascendieron a primera división.
“Con la misma idea de siempre, todos sabemos que es un partido complicado, una plaza muy difícil, pero confiando en el trabajo de que todo suma. Sí, todos los encuentros son claves y este no es la excepción; vamos con mente muy positiva”, fueron las primeras palabras de Vélez.
En otro momento, también habló sobre el liderato de Los Chankas, señalando que solo se enfocan en el rendimiento de ellos. “Sabemos que ahora están arriba, más que en ellos, estamos enfocados en nosotros”.
Además, fue consultado sobre si se consideran candidatos para llevarse el Apertura. “Sí, somos segundos; dime tú si somos candidatos”, fueron las palabras de Vélez.
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