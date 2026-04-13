¿Por qué Universitario no jugará la fecha 10 del Apertura y sí disputará la jornada 11 primero?

Luego de las Elecciones Generales 2026, vuelve el Torneo Apertura con su décima jornada. Sin embargo, esta fue partida en dos fechas y los hinchas merengues deberán esperar un poco más para ver a Universitario de Deportes y, lo más llamativo, es que el tricampeón del fútbol peruano jugará primero la jornada 11 este fin de semana.

¿Por qué Universitario jugará primero la fecha 11 en lugar de la 10 del Torneo Apertura?

Sucede que, debido a que la fecha 10 fue programada para el martes 14 y miércoles 15 de abril, la Liga 1 debió reprogramar el choque de Universitario ante Deportivo Garcilaso para el próximo miércoles 22 de abril.

Sucede que los cremas representarán al Perú cuando jueguen contra Coquimbo Unido por la Copa Libertadores este martes 14 a las 9.00 p. m. en el Estadio Monumental. Debido a esto, la participación del cuadro merengue en el Torneo Apertura se pasará para el domingo 11 cuando jueguen contra FBC Melgar en el Monumental de la UNSA por la fecha 11.

Tras el choque ante los rojinegros, Universitario enfrentará a Deportivo Garcilaso por la jornada 10 y luego recibirá a Alianza Atlético de Sullana por la fecha 12 el 26 de abril y tres días más tarde, se verá las caras con Nacional de Uruguay por la tercera fecha de la Copa Libertadores. De esta manera, los merengues jugarán tres veces seguidas en su casa.

Universitario sumó un punto en su debut de Copa Libertadores

¿Dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido?

La transmisión del duelo entre Universitario vs Coquimbo Unido estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus para toda Sudamérica.