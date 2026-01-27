Elecciones Generales 2026: ¿Cómo saber si seré miembro de mesa? Desde esta fecha podrás verificar la lista publicada

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se encuentra avanzando con diferentes gestiones relacionadas en camino a lo que serán las Elecciones Generales 2026, que se realizarán el próximo domingo 12 de abril. Entre estos trámites, corresponde el de la elección de miembros de mesa.

Como en cada proceso de sufragio en el Perú, los encargados tienen la tarea de seleccionar a cierta cantidad de ciudadanos para que estén al mando de las mesas electorales en los diferentes puntos que colocará la ONPE como centros de votación. Esto con la finalidad de que haya un orden durante la jornada.

Ciudadanos pueden consultar su local de votación desde el 25 de enero / FOTO: ONPE

Es por este motivo que muchos ahora se vienen consultando sobre el cronograma que ha establecido el organismo para el procedimiento de la selección de miembros de mesa, ya que hay fechas importantes que se deben tener en cuenta. AQUÍ encontrarás la información completa.

Fechas clave para miembros de mesa en 2026

Selección de candidatos a miembros de mesa: 23 de enero

Sorteo de Miembros de Mesa: 29 de enero

Proceso de impugnación, apelaciones y resolución de tachas a Miembros de Mesa: 30 al 13 de febrero

Publicación definitiva de la lista de Miembros de Mesa: 18 de febrero

1ra jornada de capacitación a miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026: 29 de marzo

2da jornada de capacitación a miembros de mesa: 5 de abril

¿Cuánto te pagan por ser miembro de mesa?

Según la ONPE, el abono a los ciudadanos que cumplan con su función completa de miembros de mesa en estas Elecciones 2026 del 12 de abril, será de 165 soles, lo cual es equivalente al 3% de una UIT.

¿Cómo será la mesa de votaciones 2026?

Cada mesa de sufragio estará integrada por tres miembros titulares y seis suplentes, quienes tendrán la responsabilidad de hacer el trabajo con las votaciones entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m.