¡Obtén tu DNI GRATIS gracias a Reniec! Lanzan campaña para niños y adultos el 23 de marzo: ¿Dónde y a quiénes beneficiará?

El Estado peruano se encuentra en proceso de masificar la adopción del DNI electrónico (DNIe) en los más de 33 millones de peruanos, razón por la cual lanza diversas campañas gratuitas para que la población acceda a este documento de identidad y, una de las más recientes será la provincia de San Miguel, en Cajamarca.

Campaña gratuita de DNI electrónico en provincia de San Miguel, Cajamarca

Por ello, entre el lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de marzo de 2026, en el local del Vaso de Leche de San Miguel, se llevará a cabo la campaña de DNI electrónico GRATUITA.

El trámite general está dirigido para niños hasta los 17 años, pero también para adultos mayores de 60 años, mientras que las solicitudes con ficha socioeconómica (con clasificación socioeconómica pobre o pobre extremo) comprenderá grupos etarios de 18 a 57 años.

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En el caso de personas con discapacidad, tendrán que presentar una copia de su carnet CONADIS, a la vez de certificado de discapacidad para que puedan acceder al trámite gratuito en la provincia cajamarquina de San Miguel.

Esta campaña se realiza en coordinación entre la Municipalidad Provincial de San Miguel junto con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), único organismo autorizado y capacitado en el Estado peruano para emitir y entregar el Documento Nacional de Identidad (DNI) a menores (amarillo), y adultos (azul y electrónico).