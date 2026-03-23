¡Tramita tu DNI gratis! Campaña sin costo será este 24 y 25 de marzo: revisa AQUÍ horarios, requisitos y beneficiarios

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha confirmado que se generará una nueva campaña gratuita para que los ciudadanos puedan obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI) en un trámite sencillo y ágil que permitirá eliminar barreras fundamentales como la exclusión social y la indocumentación.

La entidad ha venido realizando actividades de este tipo en diferentes partes del país, con la finalidad de acercar el servicio a los puntos más lejanos. Esta vez, le tocó el turno a la Municipalidad Distrital de Antauta, pues los vecinos y vecinas de la zona podrán acceder a este nuevo beneficio el 24 y 25 de marzo.

Se trata de una campaña que se centra en beneficiar únicamente a la comunidad en situación de vulnerabilidad, ya sean menores, adultos mayores o personas con discapacidad. Conoce AQUÍ los demás detalles e información completa para ser parte de las jornadas.

Horarios de la campaña de DNI gratuito

Para la jornada del martes 24 de marzo, el horario que se ha confirmado es de 09:00 a.m hasta las 03:00 p.m. Por otro lado, la que se realizará el miércoles 25, estará brindando atención desde las 09:00 a.m. y se extenderá hasta las 02:00 p.m.

DNI gratis este 24 y 25 de marzo / FOTO: Municipalidad Distrital de Antauta

¿Dónde serán las jornadas de DNI?

El primer evento del martes 24 de marzo se llevará a cabo en el Palacio Municipal C.P Larimayo, y el del miércoles 25 estará ubicado en la Municipalidad Distrital de Antauta.

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