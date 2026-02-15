Examen de Admisión UNPRG HOY, 15 de febrero: LINK para consultar resultados y puntajes

Este domingo 15 de febrero se llevará a cabo el Examen de Admisión de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, en el cual participarán miles de jóvenes que buscan ser parte de la casa de estudios y tener la oportunidad de cambiar el rumbo de su futuro.

De esta manera, a través de las redes sociales, la UNPRG se encargó de brindar todos los alcances necesarios para que los postulantes puedan estar al tanto de la información correspondiente y así rendir la prueba sin presentar inconvenientes en el proceso.

Examen de Admisión de la UNPRG se dará este 15 de febrero / FOTO: UNPRG

Si eres uno de los aspirantes que se inscribió en esta evaluación para el periodo de 2026, es necesario que se tenga en cuenta en qué momento saldrán los resultados oficiales y a través de qué vía revisarlos.

LINK de resultados del Examen de Admisión de la UNPRG

Para consultar los puntajes de la evaluación, solo hará falta entrar la plataforma a través del siguiente enlace oficial: https://admision.unprg.edu.pe/inicio. Al ingresar se deberá ir al apartado de 'Más' y posteriormente desplegar la opción de 'Resultados'.

¿Cuáles son los requisitos para la entrega del carné de postulante?

Constancia de Inscripción del Postulante, que incluye la declaración jurada de haber culminado el 5to Año de Educación Secundaria.

Secundaria. Vocuher de pago por prospecto.

DNI original.

¿Qué sigue tras el Examen de Admisión de la UNPRG?

De acuerdo a lo que indica el cronograma oficial de la institución educativa superior, la siguiente etapa que se llevará a cabo es la de la presentación de documentos de los postulantes que alcanzaron vacante, es decir la regularización de expedientes que se extenderá del 17 al 20 de febrero.