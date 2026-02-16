Se reveló el motivo de la ausencia de Miguel Silveira en Universitario: "No está..."

Miguel Silveira fue uno de los últimos fichajes que llegó a Universitario para disputar la temporada 2026 y pelear por el tetracampeonato. Supuestamente era la gran apuesta del club crema, pero hasta el momento no ha sumido minutos en la temporada al mando de Javier Rabanal. El volante brasileño viene de una larga para, la última vez que jugó fue en octubre del 2025 con el Albirex Niigata de Japón.

A pesar de que ha estado en banca, el DT crema no lo ha llamado para que ingrese al campo. Si no está para jugar, no se entiende su convocatoria. Ante las dudas, fue el periodista Gustavo Peralta el que reveló la verdad en la señal de L1MAX: "Me dicen que todavía Rabanal no considera que está al 100% (Miguel Silveira) para su debut".

Video: L1 MAX

Universitario espera tener a sus mejores jugadores disponibles porque se vienen partidos duros en la Liga 1. Con decir de que tendrán que visitar a Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. A pesar de que el equipo celeste ha bajado su nivel en comparación a otros años, sigue siendo candidato al título.

Posibles regresos en Universitario

Según la misma fuente, jugadores como Edison Flores y José Rivera estarían de regreso para el partido ante Sporting Cristal. Un jugador que está casi descartado es el defensa Anderson Santamaría. El equipo crema buscará aprovechar que los celestes estarán cansados por su viaje a Paraguay por la Copa Libertadores.

Por otro lado, para los próximos partidos se espera que le den más protagonismo a Sekou Gassama. El delantero senegalés tuvo su debut ante Cienciano, pero se mostró cansado por la falta de fútbol.