Liga 1 definió a los árbitros para los partidos de Alianza Lima, Universitario y Cristal

Se llevará a cabo la fecha número 5 del Torneo Apertura 2026 y todos los clubes competirán por la victoria. Algunos de ellos son Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, por lo que la Liga 1 confirmó quiénes serán los árbitros encargados de dirigir los compromisos de los principales elencos del fútbol peruano, es decir blanquiazules, cremas y celestes.

En las últimas semanas se han dado algunas polémicas respecto a los colegiados encargados de diversos encuentros, sobre todo por errores en complicidad con el VAR. Es en esa línea que ahora la CONAR ha sido sumamente cuidadoso al momento de elegir a quienes arbitrarán cada compromiso del balompié nacional. Esto tanto para los jueces principales como para quien estará a cargo de la revisión tecnológica.

Árbitros de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal

El árbitro del partido del sábado 28 de febrero entre Alianza Lima vs. UTC en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca será Micke Palomino, reconocido elemento nacional de 44 años, mientras que el hombre tras el VAR será Fernando Legario. De esta forma, ambos serán los encargados de impartir justicia para el duelo que definirá al líder absoluto de la Liga 1 2026, ya que ambos clubes comparten la cima con 10 puntos.

Micke Palomino arbitrará a Alianza Lima.

Por su parte, el juez principal del encuentro entre Universitario de Deportes vs. FC Cajamarca en el Estadio Monumental de Ate será Joel Alarcón, también de 44 años que cuenta con amplia experiencia en el fútbol peruano, y en el VAR estará Hilbert Villegas. Este duelo del balompié nacional se llevará a cabo el próximo domingo 1 de marzo.

Joel Alarcón arbitrará a Universitario.

Finalmente, el partido entre Sporting Cristal y Sport Huancayo en la ciudad 'Incontrastable' será el 28 de febrero y contará con el arbitraje de Sebastián Lozano, mientras que en el VAR contará con la presencia de Julio Quiroz. Estos son los colegiados que impartirán justicia a los tres clubes más importantes del fútbol peruano.